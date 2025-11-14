औरंगाबाद में मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, 12 प्रमुख मार्गों पर विशेष जांच अभियान

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। शहर के साथ-साथ अन्य थानों में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। शुक्रवार की सुबह छह बजे से शहर के 12 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक वाहन और आने-जाने वाले व्यक्तियों की कड़ी जांच की जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इन बलों के साथ थाना पुलिस संयुक्त रूप से गश्त करेगी। गश्ती के लिए शहर में पांच अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं, जिन पर पुलिस गश्ती दल तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त, आसपास के थानों की पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति का तुरंत समाधान किया जा सके।

एसपी अंबरीष राहुल ने बताया कि जिले के सभी थानों में क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) की तैनाती की गई है, जो किसी भी स्थिति पर त्वरित नियंत्रण करेगी। मतगणना स्थल से लेकर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है।