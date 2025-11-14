Language
    औरंगाबाद में मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, 12 प्रमुख मार्गों पर विशेष जांच अभियान

    By Manish Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:02 AM (IST)

    औरंगाबाद में मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर के 12 मुख्य मार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस वाहनों की गहन जांच कर रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि मतगणना शांतिपूर्वक हो।

    औरंगाबाद में कई जगहों पर विशेष जांच अभियान। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। शहर के साथ-साथ अन्य थानों में भी सतर्कता बढ़ाई गई है।

    शुक्रवार की सुबह छह बजे से शहर के 12 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक वाहन और आने-जाने वाले व्यक्तियों की कड़ी जांच की जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

    मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इन बलों के साथ थाना पुलिस संयुक्त रूप से गश्त करेगी। गश्ती के लिए शहर में पांच अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं, जिन पर पुलिस गश्ती दल तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त, आसपास के थानों की पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति का तुरंत समाधान किया जा सके।

    एसपी अंबरीष राहुल ने बताया कि जिले के सभी थानों में क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) की तैनाती की गई है, जो किसी भी स्थिति पर त्वरित नियंत्रण करेगी। मतगणना स्थल से लेकर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है।

    राजद के आपत्तिजनक बयान देने के बाद पुलिस मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।

    प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दिन शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति या समूह माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। शहर में सुरक्षा का माहौल इस प्रकार बनाया गया है कि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।