Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: सीमांचल का शहंशाह कौन? ओवैसी का चलेगा जादू या फिर तेजस्वी-राहुल मारेंगे बाजी

डिजिटल डेस्क, पटना। AIMIM Candidates Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। महागठबंधन से हाथ मिलाने के लिए बेताब एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी जब ऑफर देते हैं तो उनका ऑफर ठुकरा दिया जाता है। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बिहार की 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं।

ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अमौर विधानसभा सीट से अख्तरुल इमान, बलरामपुर सीट से अदिल हसन, ढाका से राणा रणजीत सिंह, नरकटिया एसी सीट से एस हक, गोपालगंज सीट से अनस सलाम, जोकी हट से मुरशिद आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन, किशनगंज से वकील शम्स आगाज और बैसी सीट से गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है।

सीमांचल में पार्टी 15 सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही है और उन्होंने चंद्रशेखर की आजाद पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक गठबंधन GDA बनाया है।

वहीं, शेरघाटी से शाह ए अली खान, नाथ नगर से एमडी इस्माइल, सिवान से मोहम्मद कैफ, केवटी से अनिसुर रहमान, जाले से फैसल रहमान, सिकंदरा से मनोज कुमार दास, मुंगेर से डॉ. मुनाजिर हसन, नवादा सीट से नसीमा खातून, मधुबनी से रशीद खलील अंसारी और दरभंगा ग्रामीण से मोहम्मद जालाल को टिकट दिया है।

गोड़ा बोराम से अख्तर शाहंशाह, कस्बा से शाहनवाज आलम, अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम, बरारी सीट से मतीउर रहमान शेरशाहबादी और कोचाधामन से सरवर आलम मैदान में हैं। देखते हैं इस बार जनता क्या ओवैसी को अपने दिल में बैठाती है या एक बार फिर सीमांचल पर एनडीए और महागठबंधन वापसी करेगी।

अमौर विधानसभा सीट से AIMIM ने अख्तरुल इमान को चुनाव लड़ाया है। यहां से जेडीयू से सबा जफर और कांग्रेस से अब्दुल जलील मस्तान मैदान में हैं।

बलरामपुर विधानसभा सीट से AIMIM से आदिल हसन चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी ने प्रिया कुमारी राय, जुनसुराज ने अशब आलम, एलजेपी से संगीता देवी मैदान में हैं। सभी की सीधी टक्कर सीपीआई माले के महबूब आलम से है।

नरकटिया बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक सामान्य वर्ग की विधानसभा सीट है। यहां से AIMIM ने शमीमुल हक, आरजेडी ने शमीम अहमद और जदयू के विशाल कुमार के बीच सीधी टक्कर है।

ढाका सीट से राणा रणजीत सिंह को AIMIM ने टिकट दिया है। बीजेपी ने पवन कुमार जायसवाल और बीएसपी के सिकंदर भारती से सीधी टक्कर है।

गोपालगंज विधानसभा सीट (Gopalganj Assembly Election Result 2025)

गोपालगंज से ओवैसी की AIMIM ने अनस सलाम, बीजेपी से सुभाष सिंह और कांग्रेस से ओम प्रकाश गर्ग के बीच मुकाबला है।

जोकीहाट विधानसभा सीट (Jokihat Assembly Election Result 2025)

जोकीहाट विधानसभा सीट पर जेडीयू के मंजर आलम और राजद से शाहनवाज आलम और AIMIM ने मुर्शिद आलम को मैदान में उतारा है।

बहादुरगंज विधानसभा सीट ( (Bahadurganj Assembly Election Result 2025)

बहादुरगंज विधानसभा सीट पर AIMIM से तौसीफ आलम, कांग्रेस से मोहम्मद मसवर आलम और जन सुराज से बरून कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।

ठाकुरगंज विधानसभा सीट (Thakurganj Assembly Election Result 2025)

ठागुरगंज विधानसभा सीट पर AIMIM से गुलाम हुसैन मैदान में है। इस सीट पर जेडीयू के गोपाल अग्रवाल और राजद के सऊद आलम से सीधा मुकाबला है।

किशनगंज विधानसभा सीट (Kishanganj Assembly Election Result 2025)

किशनगंज सीट पर बीजेपी की स्वीटी सिंह, AIMIM के शम्स आगाज, AAP से अशरफ आलम और कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल होदा के बीच सीधा मुकाबला है।

बैसी विधानसभा सीट (Baisi Assembly Election Result 2025)

इस सीट पर AIMIM गुलाम सरवर, बीजेपी से विनोद कुमार और आरजेडी के अब्दुस सुभान से सीधी टक्कर है।

शेरघाटी विधानसभा सीट (Sherghati Assembly Election Result 2025)

शेरघाटी विधानसभा सीट से AIMIM से शान ए अली खान, आरजेडी से प्रमोद कुमार वर्मा, बीएसपी से शैलेश कुमार मिश्रा और LJPRV से उदय कुमार सिंह मैदान में हैं।

नाथनगर विधानसभा सीट (Nathnagar Assembly Election Result 2025)

AIMIM से मो. इस्माइल, आरजेडी से शेख जेयाउल हसन, LJPRV से मिथुन कुमार और बीएसपी से रवीश चंद्र कुशवाहा मैदान में हैं।

सिवान विधानसभा सीट (Siwan Assembly Election Result 2025)

AIMIM से मोहम्मद कैफी, बीजेपी से मंगल पांडे, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी के बीच मुकाबला है।

केवटी विधानसभा सीट (Keoti Assembly Election Result 2025)

केवटी से मुरारी मोहन झा, एआईएमआईएम से अनिसुर रहमान, आरजेडी से फराज फातमी के बीच कड़ी टक्कर है।

जाले विधानसभा सीट (Jale Assembly Election Result 2025)

AIMIM से फैसल रहमान, बीजेपी से जीवेश कुमार, कांग्रेस से ऋषि मिश्रा के बीच कड़ा मुकाबला है।

सिकंदरा विधानसभा सीट (Sikandra (SC) Assembly Election Result 2025)

इस सीट से कांग्रेस से विनोद कुमार चौधरी, AIMIM से मनोज कुमार दास, आरजेडी से उदय नारायण चौधरी मैदान में हैं।

मुंगेर विधानसभा सीट (Munger Assembly Election Result 2025)

मुंगेर सीट से बीजेपी से कुमार प्रणय, आरजेडी से अविनाश विद्यार्थी और AIMIM से डॉ. मुनजीर हसन मैदान में हैं।

नवादा विधानसभा सीट (Nawada Assembly Election Result 2025)

नवादा से जेडीयू से विभा देवी, आरजेडी से कौशल यादव और एआईएमआईएम से नसीमा खातून में कौन जीतता है कुछ देर में क्लियर हो जाएगा।

मधुबनी विधानसभा सीट (Madhubani Assembly Election Result 2025)

आरएलएम से माधव आनंद, एआईएमआईएम से राशिद खलील अंसारी, आरजेडी से समीर महासेठ के बीच कांटे का मुकाबला है।

दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट (Darbhanga Rural Assembly Election Result 2025)

जेडीयू से ईश्वर मंडल, राजद से ललित यादव और AIMIM से मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल के बीच मुकाबला है।

गौड़ा बौराम विधानसभा सीट (Gaura bauram Assembly Election Result 2025)

बीजेपी से सुजीत कुमार सिंह, राजद से अफजल अली खान, डॉ इफ्तिखार आलम और एआईएमआईएम से अख्तर शहंशाह मैदान में हैं।

कस्बा विधानसभा सीट (Kasba Assembly Election Result 2025)

कांग्रेस से मो. इरफान आलम, जनसुराज से इत्तेफाक आलम और AIMIM से शाहनवाज आलम, LJPRV से नितेश कुमार सिंह मैदान में हैं।

अररिया विधानसभा सीट (Araria Assembly Election Result 2025)

जेडीयू से शगुफ्ता अजीम, कांग्रेस से अब्दुर रहमान और AIMIM से मोहम्मद मंजूर आलम मैदान में हैं।

बरारी विधानसभा सीट (Barari Assembly Election Result 2025)

जेडीयू से विजय सिंह निषाद, कांग्रेस से तौकीर आलम और AIMIM से मौलाना मतिउर रहमान शेरशाहबादी मैदान में हैं।

कोचाधामन विधानसभा सीट (Kochadhaman Assembly Election Result 2025)

बीजेपी से बीणा देवी, आरजेडी से मुजाहिद आलम, जसुपा से अबू अफ्फान फारूक और AIMIM से सरवर आलम मैदान में हैं।

यह भी पढ़ें- Bihar Vidhan Sabha chunav 2025 Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती आज, मंत्री का दावा- 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा NDA