एक्साइज एक्ट के भवनों के निर्माण पर रिपोर्ट तलब; पटना हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, अगली सुनवाई में जवाबदेही तय

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में एक्साइज एक्ट के मामलों की सुनवाई हेतु प्रस्तावित 42 विशेष न्यायालयों के भवन निर्माण कार्य की माॉनिटरिंग पटना हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है।

न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद और न्यायाधीश मोहित शाह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता विकास कुमार ने अब तक की प्रगति रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की।

रिपोर्ट के अनुसार राज्य के तीन जिलों बक्सर, जहानाबाद और खगड़िया में एक्साइज कोर्ट के भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, 19 जिलों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया लंबित है, जिसके लिए जिलाधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं।