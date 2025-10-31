'संकल्प पत्र नहीं, सॉरी पत्र लाना चाहिए': तेजस्वी ने NDA के मेनिफेस्टो पर किया कटाक्ष, बताया 'जुमलों का रिपोर्ट कार्ड'
राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए के घोषणापत्र को 'जुमलों का रिपोर्ट कार्ड' बताते हुए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एनडीए को 'संकल्प पत्र' की जगह 'सॉरी पत्र' लाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पिछले 20 वर्षों में किए वादे पूरे नहीं किए। तेजस्वी ने एनडीए पर झूठे वादे करने और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शुक्रवार को संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में NDA ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया, जिसमें रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कई प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।
हालांकि, NDA के इस कदम पर महागठबंधन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा कि NDA को बिहार के लिए संकल्प पत्र नहीं सॉरी पत्र लाना चाहिए।
NDA को 14 करोड़ जनता के लिए सॉरी पत्र
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार किसी गठबंधन का घोषणा पत्र केलव 26 सेकंड में जारी किया गया। NDA को बिहार के लिए संकल्प पत्र की जगह 14 करोड़ जनता के लिए सॉरी पत्र लाना चाहिए।
तेजस्वी यादव ने कहा कि NDA का घोषणा पत्र बिहार से 20 साल से निरंतर किए जा रहे झूठ, धोखे और जुमलों का रिपोर्ट कार्ड के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हर साल नया घोषणा पत्र आता है और उनके घोषणाओं को देखकर इनकी पिछली घोषणाएं पूछती हैं कि भैया हमारा क्या हुआ? हमें क्यों पूरा नहीं किया?
20 साल के शोषण के बाद जूनियर KG वाला मैनिफेस्टो
राजद नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कहते हैं कि बच्चों को 𝐌𝐢𝐝 𝐝𝐚𝐲 𝐦𝐞𝐚𝐥 में पौष्टिक आहार देंगे मतलब ये मानते हैं कि अभी तक बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे रहे थे। ये तो एकदम बेसिक बात थी न? यानी कि बेसिक जरूरतें ये पूरा नहीं कर पाए। आज 𝟐𝟎 साल के शोषण के बाद ये एक 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐊𝐆 वाला मैनिफेस्टो ले के आए हैं।
तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि NDA के लोग कह रहे है कि स्कूलों का कायाकल्प करेंगे? यानी कि बीस साल में इतना भी नहीं कर पाए। इन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
