    Bihar Assembly Election : चुनावी मैदान में मौसम का खेल, बिगाड़ा चुनावी गणित 

    By Manish Kumar Roy Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:00 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में मौसम का एक अहम रोल होता है। बारिश होने से मतदान प्रतिशत गिर सकता है, खासकर गांवों में। किसानों का वोट बहुत मायने रखता है, और मौसम उनकी पसंद पर असर डालता है। अच्छी फसलें सरकार के लिए समर्थन बढ़ा सकती हैं, जबकि खराब फसलें असंतोष पैदा कर सकती हैं। पार्टियां मौसम के हिसाब से अपनी रैलियों और प्रचार की योजना बनाती हैं।

    बारिश और कीचड़ के बीच अपने नेता की प्रतीक्षा करते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । जिले में पिछले दो दिनों से हो रही रिमझिम बारिश ने जहां मौसम में ठंडक घोल दी है, वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सुबह से ही रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण लोगों के जनजीवन के साथ-साथ नेताओं के प्रचार अभियान पर भी ब्रेक लग गया। शुक्रवार को समस्तीपुर जिले के कई हिस्सों में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे।

     वर्षा से पूरा मैदान कीचड़ में हो गया तब्दील 

    मोरवा प्रखंड स्थित निकसपुर कालेज परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित चुनावी सभा की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण सभा को रद करना पड़ा। मंच, पंडाल और कुर्सिया लग चुकी थीं, मगर लगातार हो रही वर्षा से पूरा मैदान कीचड़ में तब्दील हो गया। इसी तरह शिवाजीनगर में भी मुख्यमंत्री की एक अन्य सभा रद करनी पड़ी। वहीं, विपक्ष की ओर से भी बारिश ने चुनावी अभियान की रफ्तार धीमी कर दी। विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रस्तावित जनसभा भी मौसम की मार झेल नहीं सकी और उसे स्थगित करना पड़ा।

    बारिश से जनजीवन भी प्रभावित 

    तेजस्वी यादव की सभा को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, लेकिन रिमझिम बारिश ने सबको मायूस कर दिया। जिले में पिछले 24 घंटे में करीब 12 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है। लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों की कच्ची सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया है, जिससे उम्मीदवारों को गांव-गांव जाकर प्रचार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सुबह से ही लोग घरों में दुबके रहे, बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पार्टियों के कार्यकर्ताओं को घर-घर जाने की रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से चुनावी माहौल पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही और उम्मीदवारों की आवाज अब सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित हो गई है।

    तेजस्वी की सभा भी रद

    बिथान : प्रखंड के गांधी मैदान में शुक्रवार को प्रस्तावित नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व भीआईपी के मुकेश सहनी की चुनावी सभा दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण रद कर दी गई। तेजस्वी यादव व मुकेश सहनी की चुनावी सभा यहां दोपहर दो बजे निर्धारित थी, लेकिन लगातार हो रही वर्षा व मैदान में जलजमाव के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। गुरुवार से ही आसमान में बादल छाए रहे और बीच-बीच में बारिश होती रही, जिससे गांधी मैदान की स्थिति खराब हो गई। कार्यक्रम रद्द होने की खबर मिलते ही राजद कार्यकर्ताओं व समर्थकों में गहरी निराशा देखी गई। कई कार्यकर्ता दूर-दराज से सभा में शामिल होने के लिए पहुंचने की तैयारी में थे, लेकिन मौसम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। स्थानीय नेताओं ने बताया कि जैसे ही मौसम सामान्य होगा, तेजस्वी यादव की सभा के लिए नई तिथि घोषित की जाएगी।