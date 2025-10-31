Bihar Assembly Election : चुनावी मैदान में मौसम का खेल, बिगाड़ा चुनावी गणित 

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । जिले में पिछले दो दिनों से हो रही रिमझिम बारिश ने जहां मौसम में ठंडक घोल दी है, वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सुबह से ही रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण लोगों के जनजीवन के साथ-साथ नेताओं के प्रचार अभियान पर भी ब्रेक लग गया। शुक्रवार को समस्तीपुर जिले के कई हिस्सों में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे।

वर्षा से पूरा मैदान कीचड़ में हो गया तब्दील मोरवा प्रखंड स्थित निकसपुर कालेज परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित चुनावी सभा की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण सभा को रद करना पड़ा। मंच, पंडाल और कुर्सिया लग चुकी थीं, मगर लगातार हो रही वर्षा से पूरा मैदान कीचड़ में तब्दील हो गया। इसी तरह शिवाजीनगर में भी मुख्यमंत्री की एक अन्य सभा रद करनी पड़ी। वहीं, विपक्ष की ओर से भी बारिश ने चुनावी अभियान की रफ्तार धीमी कर दी। विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रस्तावित जनसभा भी मौसम की मार झेल नहीं सकी और उसे स्थगित करना पड़ा।

बारिश से जनजीवन भी प्रभावित तेजस्वी यादव की सभा को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, लेकिन रिमझिम बारिश ने सबको मायूस कर दिया। जिले में पिछले 24 घंटे में करीब 12 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है। लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों की कच्ची सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया है, जिससे उम्मीदवारों को गांव-गांव जाकर प्रचार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सुबह से ही लोग घरों में दुबके रहे, बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पार्टियों के कार्यकर्ताओं को घर-घर जाने की रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से चुनावी माहौल पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही और उम्मीदवारों की आवाज अब सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित हो गई है।