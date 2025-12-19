बिहार के 11 जिलों में 29 दिसंबर को होगा EPFO का 'निधि आपके निकट 2.0' कार्यक्रम, चेक करें जरूरी डिटेल

जागरण संवाददाता, पटना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों, पेंशनभोगियों, अंशदाताओं एवं नियोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए प्रत्येक माह “निधि आपके निकट 2.0” कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस माह 29 दिसंबर को किया जाएगा।

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के अधीनस्थ 11 जिलों रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा, अरवल, गया, नवादा, जहानाबाद व पटना जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें ईपीएफओ के अधिकारी और कर्मचारी सीधे नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों से संवाद करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान शिकायतों के मौके पर ही निवारण के साथ-साथ नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के तहत मिलने वाले लाभ, पात्रता एवं प्रोत्साहनों की जानकारी दी जाएगी।

नियोक्ताओं को ऑनलाइन प्रतिष्ठान पंजीकरण, यूएएन सृजन, ई-नामांकन सहित अन्य डिजिटल सेवाओं की जानकारी दी जाएगी तथा पंजीकरण से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान भी स्थल पर किया जाएगा।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त–1 हेमन्त कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के बीच विश्वास को मजबूत करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के व्यापक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

