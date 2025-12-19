Language
    EPFO मेंबर पोर्टल को एक्सेस करना है बेहद आसान, अपनी सेविंग्स देखने का तरीका यहां जानेंं

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक अनिवार्य बचत योजना है। इस सेविंग अमाउंट को EPFO (कर्मचारी भविष्य निध ...और पढ़ें

    EPFO मेंबर पोर्टल को एक्सेस करने का तरीका यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक जरूरी सेविंग स्कीम है। एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों हर महीने बेसिक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत इस फंड में जमा करते हैं। EPF में पेंशन बेनिफिट और बीमा कवरेज भी मिलता है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) मेंबर पोर्टल UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) का इस्तेमाल करके आपके PF अकाउंट से जुड़ी सभी चीजों को मैनेज करने का प्लेटफॉर्म है। PF बैलेंस ट्रैक करने, पासबुक डाउनलोड करने, KYC डिटेल्स अपडेट करने या PF अमाउंट का कुछ हिस्सा या पूरा निकालने जैसे कुछ कामों के लिए, पोर्टल एक्सेस करना पहला कदम है। आइए जानते हैं इसे एक्सेस करने का तरीका।

    कई यूजर्स को अपना EPF अकाउंट चेक करना मुश्किल लगता है। हालांकि, अपने EPF अकाउंट और बैलेंस को बार-बार चेक करने से ये निश्चित तौर पर ये मालूम होता है कि कंट्रीब्यूशन रेगुलर तौर पर किया जा रहा है। इससे आप अपनी रिटायरमेंट सेविंग को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। फिलहाल हम यहां आपको EPFO मेंबर पोर्टल में लॉग इन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताने जा रहे हैं।

    EPFO मेंबर पोर्टल में लॉग इन कैसे करें?

    • ऑफिशियल EPFO मेंबर पोर्टल खोलें।
    • अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) डालें, जिसे लॉग इन करने की कोशिश करने से पहले एक्टिवेट किया जाना जरूरी होता है।
    • अपने UAN से जुड़ा पासवर्ड डालें।
    • दिखाया गया कैप्चा कोड भरें।
    • Sign in पर क्लिक करें।

    अपना EPFO मेंबर पोर्टल लॉगिन पासवर्ड कैसे रीसेट करें?

    • यूनिफाइड पोर्टल ओपन करें या लॉगिन पेज पर Forgot Password पर क्लिक करें।
    • अपना UAN, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
    • कैप्चा एंटर करें।
    • Get authorisation PIN सेलेक्ट करें।
    • फिर मोबाइल पर भेजा गया OTP डालें।
    • एक नया पासवर्ड सेट करें और उसे कन्फर्म करें।

    अब आप अपने UAN और नए पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। यूजर्स को ये पक्का करना होगा कि OTP वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर UAN से लिंक हो। EPFO पोर्टल में लॉग इन करने के बाद, आप अपनी PF पासबुक एक्सेस कर सकते हैं, KYC अपडेट कर सकते हैं और पैसे निकालने के रिक्वेस्ट जैसे बहुत कुछ काम किए जा सकते हैं।

