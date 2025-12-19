EPFO मेंबर पोर्टल को एक्सेस करना है बेहद आसान, अपनी सेविंग्स देखने का तरीका यहां जानेंं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक जरूरी सेविंग स्कीम है। एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों हर महीने बेसिक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत इस फंड में जमा करते हैं। EPF में पेंशन बेनिफिट और बीमा कवरेज भी मिलता है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) मेंबर पोर्टल UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) का इस्तेमाल करके आपके PF अकाउंट से जुड़ी सभी चीजों को मैनेज करने का प्लेटफॉर्म है। PF बैलेंस ट्रैक करने, पासबुक डाउनलोड करने, KYC डिटेल्स अपडेट करने या PF अमाउंट का कुछ हिस्सा या पूरा निकालने जैसे कुछ कामों के लिए, पोर्टल एक्सेस करना पहला कदम है। आइए जानते हैं इसे एक्सेस करने का तरीका।

कई यूजर्स को अपना EPF अकाउंट चेक करना मुश्किल लगता है। हालांकि, अपने EPF अकाउंट और बैलेंस को बार-बार चेक करने से ये निश्चित तौर पर ये मालूम होता है कि कंट्रीब्यूशन रेगुलर तौर पर किया जा रहा है। इससे आप अपनी रिटायरमेंट सेविंग को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। फिलहाल हम यहां आपको EPFO मेंबर पोर्टल में लॉग इन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताने जा रहे हैं।