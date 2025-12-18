Christmas-New Year शॉपिंग में कहीं आपके साथ न हो जाए स्कैम, ये तरीके अपनाकर बचें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। साल के आखिरी दिनों में क्रिसमस और इसके बाद नए साल की शुरुआत के मौके पर लोग खूब खरीदारी करते हैं, उपहारों का आदान-प्रदान भी होता है। मैकेफी की ताजा रिपोर्ट की मानें तो त्योहारों के हर सीजन में स्कैमर धोखाधड़ी के नए-नए तरीके आजमाते हैं। चर्चा में आए स्कैम के नए तरीकों को देखते हुए बचने के क्या हैं बेहतर तरीके, आइए जानते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डिलीवरी-रिफंड टेक्स्ट स्कैम अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, तो भी आपको पैकेज ट्रैकिंग कोड या रिफंड ओटीपी जैसे मैसेज प्राप्त हो सकते हैं। इन मैसेज को रिप्लाई करने या कार्ड नंबर साझा करने पर आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हमेशा शिपिंग कंपनी की वेबसाइट पर ही भरोसा करना चाहिए।

रांग नंबर और अकाउंट वेरिफिकेशन त्योहारों के समय अगर आपको किसी पुराने मित्र या स्वजन का फोन या मैसेज प्राप्त हो, तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह काम स्कैमर भी करने लगे हैं। AI जेनरेटेड डीपफेक के जरिये वे पुराने दोस्त बनकर फंसा सकते हैं।

आनलाइन शापिंग का अपना समय तय करें सिक्योरिटी एक्सपर्ट की सलाह मानें, तो ऑनलाइन शॉपिंग जल्दबाजी में करने या ध्यान भटकने के कारण अक्सर लोग मुसीबत में फंसते हैं, इसलिए पर्याप्त समय लेकर आराम से शॉपिंग करनी चाहिए। त्योहारों के सीजन में नोटिफिकेशन को ऑफ रखें।

बड़े डिस्काउंट को शक की नजर से देखें डिस्काउंट के जरिये ठगी कोई नई बात नहीं है। कीमतों को लेकर अपने स्तर पर आश्वस्त होना जरूरी है। हालांकि, कोई डिस्काउंट सही है या गलत, इसके लिए आप सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनियां इसके लिए स्कैम डिटेक्टर की सुविधा देती हैं।