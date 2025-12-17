200MP कैमरा के साथ आ सकता है Realme 16 Pro+, मिलेगी बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रियलमी इन दिनों अपने अपकमिंग Realme 16 Pro सीरीज को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। इस सीरीज का टॉप एंड स्मार्टफोन Realme 16 Pro+ के नाम से एंट्री करेगा। रियलमी का यह फोन TENAA सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर मॉडल नंबर RMX5130 के साथ स्पॉट किया गया है। इस लिस्टिंग में अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में कई जानकारी सामने आई है। यहां हम आपको रियलमी के इस अपकमिंग फोन के बारे में सामने आई डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं।

Realme 16 Pro+ में क्या होगा खास TENAA डेटाबेस से पता चलता है कि Realme 16 Pro+ स्मार्टफोन का साइज 162.45 x 76.27 x 8.49mm और वजन 203 ग्राम होगा। रियलमी के इस फोन में 6.8-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 2800 x 1280 पिक्सल होगा। इस डिस्प्ले की कलर डेप्थ की बात करें तो यह 1 बिलियन कलर्स सपोर्ट करेगा और डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट वाली होगी।

रियलमी का यह फोन Android 16 पर आधारित Realme UI 7 पर रन करेगा। कंपनी का कहना है कि इस फोन को 3 साल ऑपरेटिंग अपडेट और 4 साल सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। TENAA लिस्टिंग से पता चलता है कि यह फोन 8GB, 12GB, 16GB, और 24GB RAM ऑप्शन के साथ 128GB, 256GB, 512GB, और 1TB स्टोरेज वेरिएंट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकता है।