Realme ने लॉन्च किए दो शानदार 5G फोन, 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा; कीमत 13,999 से शुरू 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने आज भारत में बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में अपने नए डिवाइस लॉन्च कर दिए हैं जिसे कंपनी ने Realme Narzo 90 सीरीज के तहत पेश किया है। इस सीरीज के तहत Realme Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G को लॉन्च किया गया है। दोनों डिवाइस में 7,000mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जिसके साथ 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है।

इन दोनों हैंडसेट को आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी की वेबसाइट के जरिए खरीद सकेंगे। स्टैंडर्ड मॉडल में धूल और पानी से बचाव के लिए IP66+IP68+IP69 रेटिंग दी गई है। साथ ही फोन में एक स्क्वायर-शेप मॉड्यूल में 50-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा भी मिल रहा है। जबकि Narzo 90x 5G में भी 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा मिल रहा है। चलिए पहले दोनों डिवाइस की कीमत जान लेते हैं...

Realme Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G भारत में कीमत Realme Narzo 90 5G के 6GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है।

Realme Narzo 90 5G के 8GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 18,499 रुपये है।

Realme Narzo 90x 5G के 6GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है।

Realme Narzo 90x 5G के 8GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है। दोनों डिवाइस की सेल 24 दिसंबर से Amazon और Realme इंडिया ऑनलाइन स्टोर के जरिए शुरू होगी।