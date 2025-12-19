नौकरी करते हैं और सिंगल हैं? तो क्या EPF-पेंशन में भाई-बहन को नॉमिनी बना सकते हैं? क्या कहता है EPFO का नियम

EPS pension nomination rules: अगर आप नौकरीपेशा हैं, अविवाहित हैं और सोचते हैं कि EPF या पेंशन में आपके बाद पैसा किसे मिलेगा, तो यह खबर आपके लिए है। अक्सर कर्मचारियों के मन में सवाल रहता है कि क्या अविवाहित कर्मचारी (EPF nomination for unmarried members) अपने भाई या बहन को नॉमिनी बना सकता है? तो इसे लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं।

क्या कहता है EPFO का नियम? ईपीएफओ कहता है कि अगर किसी कर्मचारी अपने भाई-बहन को नॉमिनी बना सकता है तो इसका जवाब है- हां, लेकिन कुछ अहम शर्तों के साथ। EPFO के नियम साफ कहते हैं कि प्रॉविडेंट फंड (PF) और इम्प्लॉईज पेंशन स्कीम (EPS) के लिए अलग-अलग नॉमिनेशन करना जरूरी होता है।

इम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड स्कीम, 1952 के पैरा 2(g) के मुताबिक 'परिवार' की परिभाषा तय है। पुरुष सदस्य के मामले में पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता शामिल हैं। महिला सदस्य के मामले में पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता और पति के आश्रित माता-पिता शामिल होते हैं।

हालांकि, जैसे ही कर्मचारी की शादी होती है या वह परिवार प्राप्त करता है, पुराना नॉमिनेशन अपने आप अमान्य हो जाता है और उसे परिवार के सदस्य के नाम नया नॉमिनेशन (EPFO family definition nomination) करना जरूरी हो जाता है।

पेंशन को लेकर भी साफ है नियम अब बात पेंशन की। इम्प्लॉईज पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 2(vii) में परिवार की परिभाषा में सिर्फ पति-पत्नी और बच्चे आते हैं। EPS के पैरा 16(5)(a) के मुताबिक, अगर कर्मचारी अविवाहित है या उसका कोई जीवित जीवनसाथी या पात्र बच्चा नहीं है, तो वह किसी व्यक्ति को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकता है। यहां भी शर्त वही है- परिवार बनते ही नॉमिनेशन रद्द।