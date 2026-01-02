Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अवैध खनन पर लिया एक्शन, दरभंगा के माइन्स इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:40 PM (IST)

    उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए दरभंगा के खान निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विभागीय कार्य ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लिया एक्शन। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन से जुड़े मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए एक बैठक के दौरान दरभंगा के खान निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विभागीय कार्यों में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए की गई है।

    उप मुख्यमंत्री सिन्हा ने दरभंगा के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अवैध खनन में लिप्त दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

    उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक दोषियों को कठोर दंड मिले तथा निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न किया जाए।

    उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर मिलीभगत या संरक्षण की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि के-लाइसेंस के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 जनवरी को राज्यभर में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा।

    इस शिविर के माध्यम से आम नागरिकों, व्यवसायियों एवं संबंधित हितधारकों को वैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित नियमों की जानकारी दी जाएगी।

    उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज संसाधनों का उपयोग केवल विधिसम्मत, पारदर्शी एवं जनहित में सुनिश्चित किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Farmer Registry Bihar: फार्मर रजिस्ट्री में सुस्ती पर सख्त हुए डिप्टी सीएम, बोले- अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही