डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अवैध खनन पर लिया एक्शन, दरभंगा के माइन्स इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन से जुड़े मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए एक बैठक के दौरान दरभंगा के खान निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विभागीय कार्यों में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए की गई है।

उप मुख्यमंत्री सिन्हा ने दरभंगा के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अवैध खनन में लिप्त दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक दोषियों को कठोर दंड मिले तथा निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न किया जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर मिलीभगत या संरक्षण की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि के-लाइसेंस के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 जनवरी को राज्यभर में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा।