दिल्ली में 27 नवंबर को बिहार चुनाव में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस, सभी 61 प्रत्याशी देंगे अपने क्षेत्र की रिपोर्ट
कांग्रेस पार्टी 27 नवंबर को दिल्ली में बिहार चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी। सभी 61 उम्मीदवार अपने क्षेत्र की रिपोर्ट पेश करेंगे। बैठक में हार के कारणों पर मंथन होगा और भविष्य की रणनीति पर विचार किया जाएगा, ताकि 2025 के बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी पराजय का सामना करने वाली कांग्रेस अब हार के कारणों की समीक्षा करेगी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार चुनाव में हार की समीक्षा के लिए पार्टी नेताओं की 27 नवंबर को दिल्ली में बैठक बुलाई है। इस बैठक में चुनाव लड़ने वाले सभी 61 उम्मीदवार भी शामिल होंगे और अपने-अपने क्षेत्र की रिपोर्ट देंगे।
बिहार चुनाव में पराजय के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस में बवाल मचा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के पुराने 43 नेताओं को नोटिस दिया है। इनमें से सात को निष्कासित भी किया गया है।
बावजूद इसके, टिकट बंटवारे को लेकर किया जा रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाराज गुट पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात को दिल्ली में डेरा जमाए हुए है। इस बीच चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बैठक में जीते हुए छह विधायकों सहित सभी 61 प्रत्याशी, पार्टी के सभी सांसद, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, शकील अहमद खान के अलावा राज्यसभा सदस्य डा. अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल होंगे। पार्टी के प्रदर्शन पर सभी अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इनमें छह पर जीत मिली है।
