    JEE Mains 2026: बिहार के 11 शहरों में परीक्षा, AI करेगा लाइव निगरानी; जूते-फुल स्लीव तक बैन

    By Akshay Pandey Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:35 AM (IST)

    बिहार में जेईई मेन्स 2026 की परीक्षा 11 शहरों में होगी। परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लाइव निगरानी की जाएगी। परीक्षा में जूते और फुल स्लीव के कपड़े पहनने पर रोक रहेगी।

    बिहार के 11 शहरों में आयोजित होगी JEE Mains की परीक्षा

    जागरण संवाददाता, पटना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा जेईई मेन 2026 का आयोजन देश के 323 शहरों में किया जाएगा। इसके पहले वर्ष 2025 में शहरों की संख्या 284 थी।

    इसमें बिहार के 11 शहरों में 25 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा के लिए पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, समस्तीपुर, बिहारशरीफ व सासाराम में केंद्र बनाए गए हैं।

    परीक्षा के दौरान तीन स्तरों पर परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी। सीसीटीवी से केंद्रीयकृत मानीटरिंग होगी। इसकी निगरानी एआइ से की जाएगी। थंब इंप्रेशन के दौरान किसी अभ्यर्थी का डाटा मैच नहीं करता है, तो इसकी जानकारी एआइ के जरिए तुरंत दिल्ली में एनटीए कार्यालय पहुंच जाएगी।

    परीक्षा सुबह नौ से 12 और दोपहर तीन से छह बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को एक घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। जेईई मेन पेपर 1 का आयोजन 21 से 29 जनवरी, जबकि पेपर 2 केवल 30 जनवरी को लिया जाएगा।

    इस बार क्यूआर कोड से छात्र का प्रवेश पत्र और पहचान पत्र स्कैन होगा। छात्रों को जूते, फुल स्लीव शर्ट, बड़े बटन वाले कपड़े और गहरे या तंग कपड़े, जूते आभूषण पहनने की मनाही रहेगी।

    सिर्फ धार्मिक कारणों से कुछ आभूषण पहनने की अनुमति दी जाएगी। धार्मिक रिवाज के तहत कृपाण, मंगलसूत्र, बिछिया आदि पहनने वाले अभ्यर्थियों को जांच के लिए परीक्षा केंद्र जल्दी पहुंचना होगा।