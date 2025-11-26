JEE Mains 2026: बिहार के 11 शहरों में परीक्षा, AI करेगा लाइव निगरानी; जूते-फुल स्लीव तक बैन

जागरण संवाददाता, पटना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा जेईई मेन 2026 का आयोजन देश के 323 शहरों में किया जाएगा। इसके पहले वर्ष 2025 में शहरों की संख्या 284 थी।

इसमें बिहार के 11 शहरों में 25 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा के लिए पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, समस्तीपुर, बिहारशरीफ व सासाराम में केंद्र बनाए गए हैं।

परीक्षा के दौरान तीन स्तरों पर परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी। सीसीटीवी से केंद्रीयकृत मानीटरिंग होगी। इसकी निगरानी एआइ से की जाएगी। थंब इंप्रेशन के दौरान किसी अभ्यर्थी का डाटा मैच नहीं करता है, तो इसकी जानकारी एआइ के जरिए तुरंत दिल्ली में एनटीए कार्यालय पहुंच जाएगी।