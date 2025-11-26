'वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने में CAG की भूमिका सराहनीय', बोले वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव
बिहार के वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने में CAG की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि CAG की रिपोर्टें वित्तीय अनियमितताओं को पहचानने और सुधारने में सहायक हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। हर्ष और उत्सवी माहौल में सोमवार को लेखा परीक्षा जागरुकता सप्ताह का समापन समारोह हुआ। लेखा भवन के बहुउद्देश्यीय हाल में हुए समारोह में मुख्य अतिथि रहे विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कार्यालय पत्रिका (प्रहरी) के 73वें संस्करण का विमोचन किया।
समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत किए गए। सभापति ने कहा कि वित्तीय नियंत्रण में जवाबदेही को बढ़ावा देने में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की महत्वपूर्ण भूमिका है।
वित्त मंत्री ने कहा कि विश्वसनीय व स्वतंत्र संस्था के रूप में कैग को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करता है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण आडिटिंग और अकाउंटिंग के माध्यम से वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने में सीएजी की भूमिका की सराहना की।
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार संदीप राय और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) संतोष कुमार के स्वागत भाषण और दीप प्रज्ज्वलन से समारोह की शुरुआत हुई। अराध्या के गीत से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद बच्चों एवं किलकारी समूह के सदस्यों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया।
तत्पश्चात बच्चों द्वारा नाटक (अंधेर नगरी चौपट राजा) का मंचन किया गया। प्रिया तिवारी ने एक गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भरतनाट्यम की प्रस्तुति के पश्चात जागरुकता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण हुआ। सांस्कृतिक समूहों को भी सम्मानित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अजय कुमार झा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
