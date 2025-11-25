हाजीपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, देसी पिस्टल-कारतूस के साथ दो अंतरजिला बदमाश धराए

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बेलसर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के आधार भाई-बहन चौक से देसी पिस्तौल कारतूस के साथ अंतरजिला दो बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाश को गहन पूछताछ के बाद प्राथमिकी कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक देशी पिस्तौल, दो कारतूस, एक खोखा, एक मोटरसाइकिल एवं दो मोबाइल बरामद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों बदमाश मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना कांड संख्या 97-25 में वांछित हैं। यह जानकारी वैशाली एसपी के अशोक कुमार मिश्र के स्तर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक वैशाली के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के दृष्टिकोण से लगातार गश्ती एवं वाहन जांच की जा रही है। जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

इसी क्रम में बीते 24 नवंबर को बेलसर थाना पुलिस के स्तर पर ग्राम जारंग भाई-बहन चौक से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को एक देशी पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि इस मामले में वैशाली (बेलसर) थाना कांड संख्या 843-25 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी कर गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। दोनों आरोपित मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना कांड संख्या 97-25 में वांछित है। वहीं गिरफ्तार किया संजीत कुमार उर्फ भोला वैशाली जिले के बेलसर थाना कांड संख्या 817-25 में वांछित है। दोनों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है।