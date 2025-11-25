विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना। Bihar Politics: दूसरे कई उदाहरणों की तरह राजनीति भी किसी पर अंगुली उठाते हुए यह ख्याल नहीं करती कि अपनी ही तीन-चार अंगुलियां स्वयं की ओर घूम गई हैं।

बिहार में तो इसका ख्याल बिल्कुल ही नहीं। चुनाव परिणाम पर जताई जा रही आशंकाओं से तो यही आभास हो रहा। मिलते-जुलते अंकों के आधार पर विधानसभा की कुछ सीटों के परिणाम को महागठबंधन, विशेषकर राजद, संदिग्ध बता रहा।

कम मतों से जीत-हार वाली सीटों पर सवाल

इसके अलावा कम मतों के अंतर से हुई जीत-हार को भी वह बेईमानी का प्रतिफल मान रहा, क्योंकि वहां अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पोस्टल बैलेट निरस्त हुए।

हालांकि, बिहार सहित दूसरे राज्यों के चुनाव परिणाम का आकलन करने पर राजद की यह आशंका निर्मूल प्रतीत होती है।

उसकी ताजातरीन आशंकाओं से मिलते-जुलते उदाहरण बिहार में पहले भी रहे हैं और उन राज्यों में भी, जहां महागठबंधन के घटक दल सत्तारूढ़ हैं।

आयोग ने असंगत बताया आरोपों को

राजद ने 20 नवंबर को एक्स पर पोस्ट के जरिये दावा किया कि करीबी अंतर वाली तीन सीटों (नवीनगर, अगिआंव और संदेश) पर बैलेट वोट जान-बूझकर अमान्य किए गए, जिससे महागठबंधन हार गया।

जीत-हार का आंकड़ा देते हुए लिखा कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े! बाद में दो सीटों (राजगीर और कुढ़नी) पर एनडीए प्रत्याशियों को मिले समान मत को उसने बेईमानी का उदाहरण बताया।

पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम में पहले से 25000 वोट लोड होने का दावा किया।

निर्वाचन आयोग ने आरोपों को असंगत बताया। इस तर्क के साथ कि ईवीएम आफलाइन हैं। उसमेंं कोई वाई-फाई या ब्लूटूथ नहीं, लिहाजा छेड़छाड़ असंभव है।

वीवीपैट से भी कोई बेमेल उदाहरण भी नहीं। नियमों के अनुसार (जैसे गलत हस्ताक्षर, लिफाफा आदि) बैलेट वोट निरस्त किए गए। फिर भी राजद आरोपों को दोहरा रहा।

11 सीटों पर एक हजार से कम वोटों से निर्णय

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीन सीटों के अतिरिक्त इस बार 11 सीटों पर 1000 वोटों से कम के अंतर से निर्णय हुआ है। उन 11 में राजद को तीन, कांग्रेस को दो और बसपा को एक सीट मिली है।