Bihar Politics: तेजस्वी यादव को CM फेस बनाने पर 'हां' या 'ना'? कांग्रेस के जवाब से सियासी पारा हाई

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि चेहरे सबके सामने हैं। उन्होंने चिराग पासवान के शक्ति प्रदर्शन के दावे को भी खारिज किया। सोनिया गांधी अस्वस्थता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सकीं जबकि प्रियंका गांधी मोतिहारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को कांग्रेस कार्य समिति के ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव को लेकर किसी औपचारिक घोषणा की जरूरत नहीं है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरें सबके सामने हैं। सबको सब कुछ मालूम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस सवाल कि कांग्रेस ने 2020 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया था, इस बार पीछे क्यों हट रही है, पर उन्होंने कहा कि जब सूरज आसमान में चमक रहा हो, तो आपको इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं होती।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उस दावे को भी खारिज कर दिया कि पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक गठबंधन सहयोगियों के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में हो रही है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि भाइयों के बीच शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। आईएनडीआईए में भाकपा माले, माकपा, भाकपा के अलावा पूर्व मंत्री मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी के बीच सीट बंटवारे से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं। समय आने पर सबकुछ सहजता से हो जाएगा।

सोनिया गांधी नहीं हो सकी बैठक में शामिल कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्वस्थ होने की वजह से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल नहीं हो सकीं। सोनिया गांधी के इस महत्वपूर्ण में शामिल होने का कार्यक्रम करीब-करीब तय था। परंतु पटना प्रस्थान के कुछ समय पूर्व ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई जिसकी वजह से उनका पटना आने का कार्यक्रम टल गया।