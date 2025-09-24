Bihar Politics: 'मुसलमान प्रत्याशी के सामने हम मुसलमान को नहीं उतारेंगे, अगर...', PK ने रख दी ऐसी शर्त
गया में जन सुराज पार्टी के इजलास में प्रशांत किशोर ने राजद पर मुसलमानों को छलने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों को रणनीति बदलने की चुनौती दी। पीके ने कहा कि भाजपा को केवल 40% हिंदुओं का समर्थन प्राप्त है और शेष आबादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन करती है। उन्होंने मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में टिकट देने की बात दोहराई।
राज्य ब्यूरो, पटना। गयाजी के चेरकी बाजार स्थित एक होटल में बुधवार को जन सुराज पार्टी (जसुपा) की ओर से बिहार बदलाव इजलास का आयोजन हुआ। इजलास को संबोधित करने के बाद जसुपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मीडियाकर्मियों के समक्ष राजद समेत महागठबंधन पर मुसलमानोंं को छलने का आरोप लगाया।
पीके ने कहा कि स्वयं को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाली पार्टियों से हमारा कहना है कि उनके मुसलमान प्रत्याशी के सामने हम मुसलमान को नहीं उतारेंगे। शर्त यह कि वे भी जसुपा के मुसलमान प्रत्याशी के समक्ष मुसलमान प्रत्याशी न दें।
उन्होंने कहा, अगर भाजपा को हराने की इतनी ही चिंता है तो मुसलमानों की हितैषी पार्टियों को इसकी सार्वजनिक घोषणा करें। इसी के साथ पीके ने यह भी कहा कि हालांकि, मैं जानता हूं कि वे पार्टियां ऐसा नहीं करेंगी।
इससे पहले पीके ने इजलास में कहा कि भाजपा को मात्र 40 प्रतिशत हिंदू समाज का वोट मिला है। हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है, जो गांधी, बाबा साहेब, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। वे लोग कभी भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे। गांधी को, लोहिया को या समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, भाजपाइयों ने नहीं लड़ी।
अगर ऐसे हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी आ गए तो जो समीकरण बनेगा, वह भाजपा को हरा देगा। जसुपा का प्रयास है कि उन हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज को जोड़कर भाजपा को मात दी जाए। इसी के साथ उन्होंने मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में टिकट देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
पोल खोल की अगली किस्त यथाशीघ्र:
पीके ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी के वकील ने नोटिस भेजा है। हमारा वकील भी जवाब दे देगा, लेकिन वे एक और नोटिस तैयार करा लें, क्योंकि अगले दो-तीन दिन में उन पर एक और किस्त जारी करेंगे। जो भी नेता आरोपों का जवाब नहीं देगा, उसे नहीं छोड़ेंगे।
