Bihar Politics: '...तो राजनीतिक जीवन से अलग हो जाऊंगी', रोहिणी आचार्य का विरोधियों को ओपन चैलेंज

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने विरोधियों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि उन्होंने कभी किसी के लिए कुछ मांगा है या अपने पिता को किडनी दान नहीं की तो वह राजनीति छोड़ देंगी। उन्होंने विरोधियों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और माफी की मांग की।

जागरण संवाददाता, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण लोकसभा सीट से राजद की प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य ने बुधवार को एक बार फिर विरोधियों को खुली चुनौती दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "यदि कोई यह साबित कर दे कि मैंने कभी अपने या किसी और के लिए किसी से कोई मांग रखी है और यह भी सिद्ध कर दे कि मैंने अपने पिता को किडनी दान नहीं की थी, तो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाऊंगी।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोहिणी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दोषारोपण करने वाले लोग अपने आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाते, तो उनमें इतना साहस होना चाहिए कि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि "कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ व् कोई मांग "किसी" के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है , तो राजनीतिक व् सार्वजनिक जीवन… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 24, 2025 उन्होंने स्पष्ट किया कि यह माफी सिर्फ उनसे ही नहीं बल्कि देश की हर मां-बहन-बेटी से भी होनी चाहिए, क्योंकि महिला के सम्मान पर कीचड़ उछालना समाज और राजनीति दोनों के लिए घातक है।

गौरतलब है कि बीते दिनों रोहिणी ने राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वे तेजस्वी के रथ पर आगे बैठे नजर आ रहे थे। इसके बाद रोहिणी इंटरनेट मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं।