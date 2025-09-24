Bihar Politics: जदयू की सीट पर LJPR की बदलाव रैली, सतह पर दिखने लगी NDA की गांठ

मधेपुरा के आलमनगर में राजग गठबंधन में दरार नजर आ रही है। जदयू नेता नरेंद्र नारायण यादव के खिलाफ लोजपा (रा) के चंदन सिंह ने बगावती रुख अपनाया है। चंदन सिंह ने बदलाव रैली शुरू की जिसमें उन्होंने आलमनगर में विकास की कमी का मुद्दा उठाया। वहीं नरेंद्र नारायण यादव ने राजग की एकजुटता और विकास कार्यों पर जोर दिया।

संवाद सूत्र, आलमनगर (मधेपुरा)। आलमनगर विधानसभा सीट पर राजग की गांठ सतह पर दिखने लगी है। इस सीट पर जदयू नेता व विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव काबिज हैं। गठबंधन के घटक दल लोजपा (रा) ने इनके विरुद्ध बगावती रुख अपना लिया। लोजपा के प्रदेश सचिव चंदन सिंह ने बुधवार से यहां बदलाव रैली की शुरुआत की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो दिवसीय परिवर्तन रैली पूरे विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। नरेंद्र नारायण यादव 1995 से लगातार यहां से विधायक हैं। चंदन सिंह 2015 में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। वे 44 हजार वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। लोजपा की बदलाव रैली से गठबंधन की गांठ उलझ गई है।

बदलाव यात्रा के दौरान चंदन सिंह ने कहा कि विगत 30 साल में सिर्फ एक व्यक्ति का विकास हुआ, आलमनगर का नहीं। मैं एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किन्हीं का बंधुआ मजदूर हूं। अगर क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो बदलाव जरूरी है। हमारे नेता ने पटना-दिल्ली के लिए गठबंधन किया है, आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं। उदाकिशुनगंज प्रखंड की नयानगर पंचायत से चंदन सिंह ने बदलाव यात्रा की शुरुआत की।

नयानगर, शहजादपुर, बुधमा होते हुए बदलाव यात्रा आलनगर नगर पंचायत से खुरहान, खापुर, गंगापुर, इटहरी और चौसा प्रखंड की फुलौत पहुंची। गुरुवार को लौआलगान, बाबा विशु राउत मंदिर, अरजपुर पंचायत होते हुए पुन: आलनगर पानी टंकी मैदान में यात्रा का समापन होगा।