    Congress Candidate List: बिहार कांग्रेस की लिस्ट पर आया बड़ा अपडेट, 36 उम्मीदवारों के नाम फाइनल!

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:47 PM (IST)

    महागठबंधन में सीट बंटवारे के बीच, कांग्रेस अपने भावी उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर विचार किया गया, जिसमें बिहार के कई नेता शामिल हुए। पार्टी लगभग 36 उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध कर चुकी है, और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बाद पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होने की संभावना है।

    मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीट बंटवारे (Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing) की जारी प्रक्रिया के बीच कांग्रेस अपने भावी उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गई है।

    पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए पूर्व में दो या तीन उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया गया था उनमें से अब अंतिम रूप से एक उम्मीदवार का चयन कर लिया जाए। शुक्रवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी ने ऑनलाइन बैठक कर नामों पर विचार किया।

    बैठक में पटना से ऑनलाइन पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ विधायक दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान व कुछ अन्य नेता शामिल हुए। बैठक सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई और देर रात आठ बजे तक जारी थी।

    सूत्रों ने बताया कि जिन संभावित क्षेत्रों से पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है वहां से मिले आवेदनों की एक बार फिर स्क्रीनिंग की गई। प्राप्त आवेदन पर नेताओं ने गहन विचार मंथन किया।

    इसके बाद एक-एक उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, अब तक करीब 36 उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। जिन्हें पार्टी का सिंबल मिलना करीब-करीब तय हो गया है।

    कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार, एक दो दिनों के अंदर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा संभावित है। सीटों की घोषणा के साथ कांग्रेस अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक करेगी। दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 15 अक्टूबर के बाद संभावित है।

