Congress Candidate List: बिहार कांग्रेस की लिस्ट पर आया बड़ा अपडेट, 36 उम्मीदवारों के नाम फाइनल!

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीट बंटवारे (Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing) की जारी प्रक्रिया के बीच कांग्रेस अपने भावी उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गई है। पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए पूर्व में दो या तीन उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया गया था उनमें से अब अंतिम रूप से एक उम्मीदवार का चयन कर लिया जाए। शुक्रवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी ने ऑनलाइन बैठक कर नामों पर विचार किया।

बैठक में पटना से ऑनलाइन पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ विधायक दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान व कुछ अन्य नेता शामिल हुए। बैठक सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई और देर रात आठ बजे तक जारी थी।