Bihar Politics: अब इतनी सीटों पर अटके चिराग, भाजपा-जदयू को जल्द विवाद सलटने की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे के विवाद को सुलझाने का प्रयास शुक्रवार को भी जारी रहा। नई बात यह है कि लोजपा (रा) की सीटों की मांग 30 से कम होकर 26 पर ठहर गई है। चिराग की मांग यह भी है कि 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' का उनका नारा एनडीए की संयुक्त चुनावी सभाओं में भी गूंजे। यह मंच के बैनर पर भी नजर आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इधर, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आज हुई भाजपा-जदयू नेताओं की बैठक के बाद भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। जल्द ही सीटों का बंटवारा भी अंतिम रूप ले लेगा।

दोनों दलों की बैठक में भाजपा नेताओं ने बताया कि कि लोजपा (रा), हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं के साथ सीटों के बंटवारे के मामले में क्या बातचीत हुई है। इसी क्रम में बताया गया कि लोजपा (रा) 26 सीटों की मांग कर रही है। हम और रालोमो की ओर से मांगी गई सीटों का ब्यौरा इस विश्वास के साथ दिया गया कि इन दलों के नेता अंतिम संख्या पर अड़े नहीं हैं।

अगली बातचीत में निबटारा हो जाएगा। बिना किसी तकरार के राज्य की सभी 243 सीटों पर विपक्ष के एक के बदले एनडीए के एक उम्मीदवार होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू की जीती और दूसरे नम्बर की सीटों के बारे में जदयू ने अपना पुराना रूख दोहरया कि हमें यह मंजूर नहीं होगा। भाजपा अगर अपनी जीती या दूसरे नम्बर की कोई सीट लोजपा (रा) को देना चाहती है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।