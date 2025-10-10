Language
    Bihar Politics: अब लालू खोलेंगे गठबंधन की गांठ, वाम और कांग्रेस के साथ कई सीटों पर गतिरोध

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसी गांठ को सुलझाएंगे। संसदीय बोर्ड ने उन्हें उम्मीदवारों के नाम तय करने और सहयोगियों से बात करने का अधिकार दिया है। कांग्रेस और राजद के बीच कुछ सीटों पर विवाद है, जबकि वाम दलों के साथ भी सहमति नहीं बन पाई है। राजद खुद कम से कम 135 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है।

    राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद अब महागठबंधन के दलों के बीच पसंद की सीटें और उनकी संख्या को लेकर पड़ी गांठ खोलेंगे। पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक ने उन्हें राजद के उम्मीदवारों का नाम तय करने करने और सहयोगी दलों से बातचीत करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

    कांग्रेस-राजद के बीच भी कुछ विधानसभा सीटों पर विवाद है। राजद की मांग पर कांग्रेस भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से अपना दावा वापस लेने को राजी हो गई है। जाले, बछवाड़ा, रानीगंज, वायसी, बहादुरगंज, सहरसा सहित कुछ अन्य सीटों पर गतिरोध कायम है।

    इसे सुलझाने के लिए दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। वाम दलों का विवाद भी पूरा नहीं सुलझ पाया है। भाकपा माले की मांग 30 सीटों की है। उसे पिछले चुनाव की तरह 19 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। तेजस्वी चाहते हैं कि माले को कुछ ओर सीटें दी जाए।

    भाकपा को पिछले चुनाव की छह के बदले आठ सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। माकपा के लिए पहले की तरह चार सीटें रखी गई हैं। राजद का कहना है कि बेहतर प्रदर्शन के बावजूद अगर भाकपा माले को मनमाफिक सीटें नहीं मिल रही है तो खराब प्रदर्शन करने वाली भाकपा-माकपा को अधिक सीटें कैसे दी जा सकती है।

    सूत्रों ने बताया कि राजद स्वयं कम से कम 135 सीटों पर लड़ना चाहता है। उसका लक्ष्य विधानसभा की सौ सीट जीतने का है। इसलिए उसे अधिक सीटें चाहिए। विकासशील इंसान पार्टी को 18 सीटें दी जा सकती हैं। कांग्रेस और राजद ने वीआईपी को भरोसा दिया है कि उन्हें कुछ मजबूत उम्मीदवार भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

