Upendra Kushwaha: कांग्रेस डाल रही कुशवाहा पर डोरे, वोटिंग से पहले अखिलेश ने दे दिया ऑफर

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के रूठने मनाने के खेल के बीच अब कांग्रेस ने भी दांव खेला है। कांग्रेस ने कहा है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा स्वेच्छा से एनडीए छोड़ महागठबंधन में आना चाहते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह बुधवार को दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं। सब कुछ तय हो चुका है। बस किसी भी वक्त घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नामांकन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अभी भी बहुत समय है।