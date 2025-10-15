Upendra Kushwaha: कांग्रेस डाल रही कुशवाहा पर डोरे, वोटिंग से पहले अखिलेश ने दे दिया ऑफर
राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में बने रहने पर संदेह के बीच, कांग्रेस ने उन्हें महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर कुशवाहा एनडीए छोड़ते हैं तो उनका स्वागत है, और उनके आने से महागठबंधन की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है और जल्द ही घोषणा की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के रूठने मनाने के खेल के बीच अब कांग्रेस ने भी दांव खेला है। कांग्रेस ने कहा है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा स्वेच्छा से एनडीए छोड़ महागठबंधन में आना चाहते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह बुधवार को दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं। सब कुछ तय हो चुका है। बस किसी भी वक्त घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नामांकन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अभी भी बहुत समय है।
इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी और एनडीए छोड़ने की स्थिति में उन्हें महागठबंधन में जगह मिलेगी सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने हमेशा उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया है। अगर वे एनडीए छोड़ते हैं तो उनका स्वागत है। डॉ. सिंह ने कहा कि अगर कुशवाहा महागठबंधन में आते हैं तो हमारी ताकत और बढ़ेगी।
