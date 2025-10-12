महिला पत्रकारों की पाबंदी पर राजेश राम ने NDA सरकार को घेरा, पूछा- क्या तालिबानी नियमों को सम्मान देने की नीति?

राज्य ब्यूरो, पटना। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को प्रवेश न दिए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए एनडीए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महिला पत्रकारों को प्रवेश से रोक दिया जाना भारतीय संस्कृति पर गहरा आघात है।

आज पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाएं परचम लहरा रही हैं, उनमें बिहार की महिला पत्रकार अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि यह तालिबानी सोच के भाजपाई राजनीतिक पोषण का संकेत भी है, जो मनुस्मृति की जड़ में फंसी है। भारत की जनता खासकर महिलाएं इस तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेंगी।