महिला पत्रकारों की पाबंदी पर राजेश राम ने NDA सरकार को घेरा, पूछा- क्या तालिबानी नियमों को सम्मान देने की नीति?
कांग्रेस ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को प्रवेश न देने पर एनडीए सरकार की आलोचना की। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसे भारतीय संस्कृति पर आघात बताया और तालिबानी सोच का समर्थन करार दिया। उन्होंने केंद्र सरकार और अन्य नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए और इस मुद्दे पर विरोध जताया।
राज्य ब्यूरो, पटना। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को प्रवेश न दिए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए एनडीए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महिला पत्रकारों को प्रवेश से रोक दिया जाना भारतीय संस्कृति पर गहरा आघात है।
आज पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाएं परचम लहरा रही हैं, उनमें बिहार की महिला पत्रकार अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि यह तालिबानी सोच के भाजपाई राजनीतिक पोषण का संकेत भी है, जो मनुस्मृति की जड़ में फंसी है। भारत की जनता खासकर महिलाएं इस तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेंगी।
यह भी पढ़ें- Bihar Elections 2025: राजधानी की 14 विधानसभा सीटों की तस्वीर साफ, पटनासाहिब पर RJD और अन्य पर लड़ेगी कांग्रेस
उन्होंने सवाल उठाए कि क्या भारत में अब तालिबान के नियमों को सम्मान देने की नीति अपनाई जाएगी? क्या केंद्र सरकार ने इस अपमानजनक घटना पर कोई विरोध दर्ज कराया?
सीएम नीतीश, मांझी और चिराग की चुप्पी पर उठाए सवाल
उन्होंने इस अपमानजनक हरकत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।
प्रेस वार्ता के दौरान राजेश राम ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने भाषण की क्लिप भी दिखाई, जिसमें वह तालिबानी सोच का विरोध कर रहे हैं।
प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेशनल मीडिया कार्डिनेटर अभय दुबे, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ एवं प्रवक्ता असित नाथ तिवारी सहित अन्य नेतागण मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- Bihar Election: बांका में पूजा-पाठ से प्रचार शुरू, एलान से पहले तीन प्रत्याशियों ने दिए टिकट फाइनल होने के संकेत
यह भी पढ़ें- चुनाव की गहमागहमी: JDU-RJD कार्यालयों में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, दिन भर टिकट वितरण की हो रही चर्चा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।