चुनाव की गहमागहमी: JDU-RJD कार्यालयों में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, दिन भर टिकट वितरण की हो रही चर्चा
पटना में जदयू और राजद कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रही। जदयू में नेताजी अलग-अलग रंग के कुर्ते पहनकर पहुंचे, वहीं राजद कार्यालय में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्साह था। कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी और टिकट वितरण पर चर्चाएं होती रहीं। महिलाओं ने सम्मान और टिकट वितरण पर भी बात की।
जागरण संवाददाता, पटना। काले कुर्ते वाले नेताजी शनिवार को पार्टी कार्यालयों में ज्यादा नजर आ रहे थे। आज कल नेताजी अलग-अलग रंग के कुर्ते पहन रहे हैं दिन के अनुसार। उनकी मान्यता है ग्रह नक्षत्र सब ठीक रहे तो विधानसभा के रास्ते आसानी से पहुंच सकते हैं।
ऐसे नेताओं की JDU कार्यालय में संख्या RJD की अपेक्षा अधिक थी। लग्जरी कार से कड़कदार कुर्ते में उतरे नेता जी कार्यकर्ताओं का हाल चाल लेते हुए सीधे अंदर चले गए। कुछ ही मिनट के बाद बाहर आ जाते हैं।
एक कार्यकर्ता ने टोक दिया नेता जी जल्दी अंदर से निकल गए मुलाकात नहीं हुई क्या। नेता जी भींचते हुए बोले अरे शांत रहो जी हम परेशान हैं तुम मजा ले रहे हो। फिर तेजी से कार्यालय से बाहर की ओर निकल गए।
जदयू कार्यालय में पहुंचे पुराने नेताजी
थोड़ी देर बाद बड़ी भीड़ जदयू कार्यालय में फलना बाबू जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पहुंचती है। नेता जी लम्बे समय के बाद घर वापसी करने पहुंच रहे थे। नेता जी के पहुंचने के पहले उनके समर्थक माहौल बनाने में जुटे थे।
वहीं दूसरी तरफ दस-बीस लोगों की टोली अलग चर्चा में जुटी थी। आएं जी फलना बाबू के आवे से हुआं कुछ फायदा होतई। दूसरे ने कहा अ जी चुप रहअ कोई सुन लेतव त दिक्कत हो जतव।
फिर इस टोली ने अपनी बातचीत के मुद्दे बदल दिए। पार्टी कार्यालय के अंदर पीछे शेड में महिलाओं की टोली बातचीत में व्यस्त थी। चर्चा महिलाओं के सम्मान को लेकर चल रही थी। इसी चर्चा में सम्मान से बात पहुंची टिकट की।
कहा कि सब सिर्फ बात करते हैं उस हिसाब से देता कोई नहीं है। इस बार तो नामांकन शुरू हो गया है लेकिन अभीतक सीट तय नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई ग्रुप में कार्यकर्ता अपने नेताओं को टिकट दिला रहे थे।
राजद कार्यालय में उमड़ी भीड़, कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को दिनभर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। विधानसभा चुनाव की तैयारियों और टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है।
सुबह से ही विभिन्न जिलों से आए समर्थक और पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय में जुटे रहे। कार्यालय परिसर में माहौल उत्सव जैसा था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आगमन से कार्यकर्ताओं में जोश और बढ़ गया।
प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोजन और पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई थी। शनिवार को कार्यालय में पहली बार कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी।
बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से भोजन किया। राजद नेताओं ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से यह स्पष्ट है कि पार्टी के प्रति जनता और संगठन का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। दिनभर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच टिकट वितरण और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चाएं होती रहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।