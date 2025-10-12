Language
    Bihar Elections 2025: राजधानी की 14 विधानसभा सीटों की तस्वीर साफ, पटनासाहिब पर RJD और अन्य पर लड़ेगी कांग्रेस

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे में बदलाव किया है। राजद पटनासाहिब से चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य शहरी सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। राजद भाजपा नेता के बेटे को उम्मीदवार बना सकती है। महागठबंधन महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

    RJD पटनासाहिब से और बाकी शहरी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई लेकिन अभी राजग व महागठबंधन ने सीटवार अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। राजद कार्यालय में चर्चा के अनुसार इस बार बहुत सी सीटों पर चेहरा बदलेगा।

    शहरी क्षेत्र की दीघा, कुम्हरार, बांकीपुर व पटनासाहिब सीटों पर इस बार रोमांचक संघर्ष हो सकता है। ये चारो सीटें भाजपा का गढ़ मानी जाती हैं। महागठबंधन इनमें से पटनासाहिब से राजद और शेष अन्य से कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ाने जा रही है।

    राजद भाजपा की एक नेता के पुत्र को अपना प्रत्याशी बना सकती है। राजनीतिक चर्चाओं को सही मानें तो इंडिया गठबंधन (महागठबंधन) में सीटों के बंटवारे पर अब लगभग अंतिम सहमति बन गई है।

    राजधानी पटना की 14 विधानसभा सीटों को लेकर जो गतिरोध था, उसकी भी तस्वीर साफ हो गई है। राजद कार्यकर्ताओं की मानें तो इस बार पटना की शहरी सीटों पर महागठबंधन की रणनीति में अहम बदलाव किए गए हैं।

    पटनासाहिब जैसी हाईप्रोफाइल सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) मैदान में उतरेगी, जबकि अन्य प्रमुख शहरी सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं।

    जीत का फार्मूला या फिर दोहराएगा पुराना इतिहास

    शहरी सीटें भाजपा का गढ़ मानी जाती हैं। यही कारण है कि लंबे समय से पटनासाहिब सीट से नंदकिशोर यादव, कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा, बांकीपुर से नितिन नवीन व दीघा से संजीव चौरसिया जीत रहे हैं।

    महागठबंधन ने इस बार सीट बंटवारे पर गहन मंथन किया है। महंगाई, बेरोजगारी-पलायन, जलजमाव, जाम, नागरिक सुविधाओं की बहाली के अलावा माई-बहन योजना, पेंशन योजना, सरकारी नौकरी व रोजगार जैसे मुद्दों के साथ राजद यहां उतरेगी।

    यही नहीं भाजपा के एक नेता के ही युवा व तकनीकी समझा रखने वाले पुत्र को मैदान में उतारने की चर्चा तेज है। अब तक इस सीट पर कांग्रेस या किसी अन्य सहयोगी दल के प्रत्याशी मैदान में उतरते थे।

    इस बार इसे सीधे तौर पर राजद के खाते में दिया गया है। पटनासाहिब सीट पर शहरी व मध्यम वर्ग के मतदाताओं का बाहुल्य है। इसके बावजूद राजद यहां से खुद मैदान में उतरकर नई चुनौती स्वीकार कर रही है।

    वहीं, कांग्रेस दीघा, कुम्हरार व बांकीपुर में अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लगी है। पार्टी की रणनीति है कि वह शहरी मतदाताओं को राष्ट्रीय मुद्दों व स्थानीय समस्याओं के जरिए जोड़ें।

    पिछली बार इन सीटों पर कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी थी लेकिन इस बार वह संगठनात्मक स्तर पर पहले से अधिक सक्रिय दिख रही है।

    जातीय और सामाजिक समीकरण का ध्यान

    महागठबंधन ने सीट बंटवारे में जातीय संतुलन व सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। पटनासाहिब जैसे सीटों पर राजद का उतरना इस ओर इशारा है कि पार्टी शहरी वोट बैंक को भी साधना चाहती है।

    इस बार माय समीकरण से आगे बढ़ते हुए हर जाति-वर्ग को साधने की कवायद दिख रही है। पटना से तीन से चार सवर्ण उम्मीदवारों को राजद मैदान में उतार सकती है। पटनासिटी में राजद ने अपने वोट बैंक के साथ भाजपा के अनुयायियों को भी साध रही है।