Bihar Election: बांका में पूजा-पाठ से प्रचार शुरू, एलान से पहले तीन प्रत्याशियों ने दिए टिकट फाइनल होने के संकेत
बांका में एनडीए और इंडी गठबंधन ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन तीन संभावित प्रत्याशियों ने मंदिरों में पूजा-अर्चना करके टिकट मिलने का संकेत दिया है। जदयू विधायक मनोज यादव ने देवघर में पूजा की और सांसद गिरिधारी यादव पर आरोप लगाए। भाजपा विधायक निक्की हेम्ब्रम ने मंदिर में आयोजन किया। कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने गांवों में जनसंपर्क किया।
जागरण संवाददाता, बांका। एनडीए और इंडी गठबंधन ने भले ही अभी किसी सीट या प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। मगर बांका में मुख्य गठबंधन के तीन प्रत्याशियों ने शनिवार को प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना कर टिकट फाइनल होने का संकेश बांट दिया है।
पूजा अर्चना के बाद तीनों देर रात तक अपने क्षेत्र के मतदाताओं से मिलते रहे। सुबह सबसे पहले जदयू के बेलहर विधायक मनोज यादव पटना से देवघर पहुंचे।
वहां बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वे अपने निर्वाचन क्षेत्र चांदन में प्रवेश कर गए। चांदन में उन्होंने पत्रकारों से बात की। कहा कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें अपने क्षेत्र में प्रचार शुरू करने के लिए भेजा है।
इस दौरान बिना नाम लिए जदयू सांसद गिरिधारी यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने सांसद पर दलबदलू तथा संगठन विरोधी होने का आरोप लगाकर क्षेत्र की जनता में योजनाबद्ध तरीके से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
देर शाम तक मनोज यादव बेलहर और फुल्लीडुमर में अपने लोगों से मिल रहे हैं। इधर, कटोरिया की भाजपा विधायक डॉ. निक्की हेम्ब्रम ने भी पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शनिवार को क्षेत्र के प्रसिद्ध मधुसूदन मंदिर में भोग का आयोजन किया।
इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने टिकट फाइनल होने का कोई दावा नहीं किया, लेकिन आलाकमान से मिले निर्देश पर प्रचार शुरू करने की बात की।
अमरपुर से पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह भी शनिवार सुबह निर्वाचन क्षेत्र के प्रसिद्ध तिलडीहा दुर्गा मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे।
उन्होंने अपने समर्थकों को चुनाव लड़ने का भरोसा दिलाया। इसके बाद देर शाम तक वे शंभूगंज के दर्जन भर गांवों में जनसंपर्क करते रहे।
