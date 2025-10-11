Language
    Bihar Election 2025: चुनावी तैयारियों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट; तैयार की जा रही 5000+ दवा किट, हर बूथ पर मिलेगी राहत

    By Amrendra Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:03 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुटा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर 5028 दवा किट तैयार हो रही हैं, जो मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मियों के लिए होंगी। किट में सामान्य दवाएं जैसे पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक और ओआरएस शामिल होंगी। स्वास्थ्य विभाग किटों की जांच कर प्रखंड स्तर पर भेजेगा, और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।

    बिहार चुनाव के लिए तैयार की जाएंगी पांच हजार से अधिक दवा किट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर पांच हजार 28 दवा किट तैयार की जा रही हैं।

    जिला सेंट्रल गोदाम प्रभारी को इसके लिए आवश्यक दवाओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने एक सप्ताह के भीतर सभी किट तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

    जानकारी के अनुसार, जिले में कुल चार हजार 186 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मियों, कर्मियों और आवश्यकतानुसार चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के लिए अलग से दवा किट उपलब्ध कराई जाएगी।

    सिविल सर्जन डॉ. अजय कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक में दवा किट की व्यवस्था की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान किसी कर्मी को स्वास्थ्य संबंधी असुविधा न हो।

    स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी किट की जांच के बाद उन्हें प्रखंड स्तर पर भेजेगी। वहां से संबंधित सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से मतदान केंद्रों पर दवा किट पहुंचाई जाएगी।

    विभाग ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

    किट में शामिल होंगी ये प्रमुख दवाएं

    विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हर दवा किट में सामान्य उपयोग की दवाएं रखी जाएंगी। इनमें पैरासिटामोल, पेन किलर, सेफालोस्पोरिन वर्ग की एंटीबायोटिक, गैस-एसिडिटी की दवा (डोमपेरिडोन, पैंटोप्राजोल), ओआरएस, काटन, बैंडेज, एंटीसेप्टिक लिक्विड, एंटी एलर्जिक टैबलेट, थर्मामीटर, डिटॉल, गाज पैड, स्पिरिट, हैंड ग्लव्स आदि शामिल होंगे।

