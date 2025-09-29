बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, 11,921 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास

Language
    By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:33 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 11921 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं में जन सुविधा पेयजल आपूर्ति स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश में विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी।

    बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की बड़ी सौगात

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प कक्ष से 11, 921 करोड़ रुपए की 20,658 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ व उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नयी योजनाओं के आरंभ होने से प्रदेश में विकास कार्यों काे नयी दिशा मिलेगी, लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, इससे उनका जीवन-स्तर और बेहतर होगा।

    मुख्यमंत्री ने 7,805 करोड़ रुपये की लागत से जन सुविधा एवं विकास से संबंधित 16,065 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ तथा 4,116 करोड़ रुपये की लागत की 4,593 योजनाओं का उद्घाटन किया।

    शिलान्यास, कार्यांरंभ व उद्घाटन में भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, पशु एवं मत्स्य संसाधन, समाज कल्याण, परिवहन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, खेल, श्रम संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, कला संस्कृति एवं युवा, आपदा प्रबंधन, गृह, कृषि, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य कर विभाग के भवनों के निर्माण से संबंधित 997 करोड़ रुपये लागत की 97 योजनाओं का शिलान्यास व कार्यारंभ तथा 2467 करोड़ की लागत से 137 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।

    साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत छूटे हुए टोलों में पेयजल आपूर्ति तथा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित 5190 करोड़ रुपये की लागत की 15670 योजनाओं का शिलान्यास , कार्यारंभ एवं 1377 करोड़ रुपये की लागत की 4312 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।

    वहीं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लाक भवन, अनुमंडलीय अस्पताल, औषधि भंडार गृह एव स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से संबंधित 1121 करोड़ रुपये की लागत की 281 योजनाओं का शिलान्यास , कार्यारंभ एवं 272 करोड़ की लागत की 144 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।

    इसके अलावा पर्यटन विभाग के अंतर्गत 497 करोड़ की लागत से पर्यटन के विकास से संबंधित 17 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही, लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के 13,716 लाभार्थियों के खाते में 81 करोड़ 29 लाख रुपये का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया गया।

    इन्होंने दी जानकारी

    कार्यक्रम के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, स्वास्थ्य एवं पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि एवं लघु जल संसाधन विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी ने अपने अपने विभाग की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।

    ये रहे मौजूद

    कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य सह विधि मंत्री मंगल पाण्डे, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त डॉ. एस. सिद्धार्थ व मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार मौजूद थे।

