    CLAT 2026: क्लैट में प्रवेश के लिए 27 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन, 5 राउंड में पूरी होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

    By Akshay Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (सीएनएलयू) ने क्लैट 2026 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग तिथि जारी कर दी है। छात्र 27 दिसंबर तक पंजीयन कर सकते हैं। इस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (सीएनएलयू) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2026 में प्रवेश के लिए बुधवार को काउंसलिंग तिथि जारी कर दी। छात्र वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर कार्यक्रम देख सकते हैं।

    प्रवेश लेने के लिए इस बार पांच राउंड में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रवेश के लिए पंजीयन 27 दिसंबर रात 10 बजे तक किया जा सकता है।

    कुल 4092 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। इसमें क्लैट यूजी में कुल 4092 सीटों हैं। इसमें क्लैट सीट 3705, एनआरआई, विदेशी नागरिक सीटें 247 व विभिन्न श्रेणियों के लिए अतिरिक्त सीटें 140 हैं।

    क्लैट पीजी में कुल 1599 सीटें पर प्रवेश होना है। देश के कुल 24 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और 60 से अधिक विधि स्कूल में क्लैट स्कोर के आधार पर प्रवेश होगा।

    पहले राउंड के लिए अलॉटमेंट सात जनवरी को

    पहले राउंड के लिए अलॉटमेंट सूची सात जनवरी 2026 सुबह 10 बजे जारी कर दी जाएगी। पहली अलॉटमेंट सूची के लिए पुष्टि शुल्क का भुगतान एवं एनएलयू में प्रवेश सात से 15 जनवरी 2026 (दोपहर एक बजे) तक होगा।

    दूसरी अलॉटमेंट लिस्ट 22 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे जारी होगी। सेकेंड राउंड के तहत प्रवेश व शुल्क जमा 22 से 29 जनवरी 2026 (दोपहर 1 बजे) तक होगा। तीसरी अलॉटमेंट सूची पांच फरवरी को जारी होगी।

    अंतिम अलॉटमेंट सूची 15 मई को होगी जारी

    शुल्क का भुगतान एवं प्रवेश पांच से 12 फरवरी 2026 (दोपहर 1 बजे) तक होगा। पहले तीन राउंड में फ्रीज विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान 24 अप्रैल 2026 शाम पांच बजे तक करना होगा। इसके बाद चौथी अलॉटमेंट सूची दो मई 2026 सुबह 10 बजे जारी कर की जाएगी।

    शुल्क का भुगतान दो से आठ मई 2026 (दोपहर 1 बजे) तक करना होगा। पांचवीं एवं अंतिम अलॉटमेंट सूची 15 मई को जारी की जाएगी। प्रवेश व शुल्क का भुगतान 15 से 20 मई तक करवा सकते हैं।

    चौथे और पांचवें राउंड में फ्रीज विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान संबंधित एनएलयू द्वारा सूचना के अनुसार जमा करना होगा।

