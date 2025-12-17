CLAT 2026: क्लैट में प्रवेश के लिए 27 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन, 5 राउंड में पूरी होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, पटना। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (सीएनएलयू) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2026 में प्रवेश के लिए बुधवार को काउंसलिंग तिथि जारी कर दी। छात्र वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर कार्यक्रम देख सकते हैं।

प्रवेश लेने के लिए इस बार पांच राउंड में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रवेश के लिए पंजीयन 27 दिसंबर रात 10 बजे तक किया जा सकता है।

कुल 4092 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। इसमें क्लैट यूजी में कुल 4092 सीटों हैं। इसमें क्लैट सीट 3705, एनआरआई, विदेशी नागरिक सीटें 247 व विभिन्न श्रेणियों के लिए अतिरिक्त सीटें 140 हैं।

क्लैट पीजी में कुल 1599 सीटें पर प्रवेश होना है। देश के कुल 24 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और 60 से अधिक विधि स्कूल में क्लैट स्कोर के आधार पर प्रवेश होगा।

पहले राउंड के लिए अलॉटमेंट सात जनवरी को

पहले राउंड के लिए अलॉटमेंट सूची सात जनवरी 2026 सुबह 10 बजे जारी कर दी जाएगी। पहली अलॉटमेंट सूची के लिए पुष्टि शुल्क का भुगतान एवं एनएलयू में प्रवेश सात से 15 जनवरी 2026 (दोपहर एक बजे) तक होगा।