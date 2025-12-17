Language
    LegalEdge के छात्रों का CLAT-2026 में AIR 1, 2 और 3 पर कब्जा, टॉप 10 में दीं 7 रैंक

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:04 PM (IST)

    नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा CLAT 2026 के परिणामों में LegalEdge by Toprankers ने शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान के छात्रों ने AIR 1, AIR ...और पढ़ें

    लीगलएज (LegalEdge) का CLAT में दबदबा

    ब्रांड डेस्क, नई दिल्ली। नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए परीक्षा CLAT 2026 के परिणामों में (LegalEdge by Toprankers) ने अपनी उत्कृष्टता को एक बार फिर सिद्ध किया है। संस्थान के छात्रों ने इस वर्ष AIR 1, AIR 2 और AIR 3 प्राप्त की हैं, साथ ही टॉप 10 में कुल 7 रैंक हासिल करके अपना दबदबा कायम रखा है।

    यह उपलब्धि LegalEdge के लिए कोई इत्तेफाक नहीं है। संस्थान ने अब तक कुल 7 बार AIR 1 देकर एक रिकॉर्ड बनाया है, और पिछले पाँच वर्षों में 4 बार शीर्ष तीन रैंक (AIR 1, 2, 3) दी हैं।

    लीगलएज टीम ने इस सफलता का श्रेय छात्रों की अनुशासित तैयारी, संरचित मार्गदर्शन, मजबूत टेस्ट प्रैक्टिस और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को दिया। संस्थान ने कहा,
    "ये रैंक उन छात्रों द्वारा महीनों के केंद्रित काम से अर्जित की गई हैं, जिन्होंने हमारी प्रक्रिया पर भरोसा किया, निरंतर बने रहे और दबाव के बावजूद आगे बढ़ते रहे।"
    LegalEdge ने सभी सफल छात्रों, अभिभावकों और मेंटर्स को बधाई दी है और भविष्य में इस सफलता के स्तर को और ऊँचा उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

    नोट- यह आर्टिकल ब्रांड डेस्क द्वारा लिखा गया है।