CLAT 2026: पटना के यशवर्धन बिहार टापर, ऑल इंडिया में 26वीं रैंक, बताया अपनी सफलता का राज

जागरण संवाददाता, पटना। कंसोर्टियम आफ नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटीज (CNLU) ने मंगलवार को कामन लाॅ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का परिणाम जारी कर दिया। पटना के यशवर्धन 107.75 अंकाें के साथ ऑल इंडिया में 26वीं रैंक प्राप्त कर बिहार के साथ-साथ ईस्ट जोन के भी टाॅपर बने। दूसरे स्थान पर भी राजधानी के करणदत्त रहे। राजधानी के करणदत्‍त दूसरे स्‍थान पर अभ्यर्थी https://consortiumofnlus.ac.in/clat-2026/ पर जाकर परिणाम और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। दिसंबर में देश के 25 राज्यों के 156 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। क्लैट यूजी व पीजी में भी प्रदेश के छात्रों का दबदवा रहा है। पीजी में टाॅप 100 में दो छात्रों ने बाजी मारी। क्लैट में शामिल होने के लिए बिहार से 5,434 छात्रों ने फार्म भरा था, लेकिन परीक्षा में 5308 परीक्षार्थी ही शामिल हो सके।

इसमें से 70 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने सफलता पाई है। यूजी (पांच वर्षीय LLB) के लिए 5,010 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 4,909 परीक्षार्थी शामिल हुए। यूजी में सफलता का प्रतिशत 70 रहा। पीजी (LLM) के लिए 424 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 399 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। पीजी में सफलता का प्रतिशत लगभग 72 रहा। अन्य स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जगह टॉप थ्री नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बनाई है उनमें परिधि श्रेष्ठता, रुद्रवीर, तथागत, जिया, चैतन्य, शिवांगी, शिवाली, राज, शानवी, नित्या, सिद्धार्थ, दिया, आरव, देवेंद्र, साक्षी सिंह, हर्ष, शुभांग, शनभी कश्यप, कौस्तुबी, सान्वी, राज नंदिनी, अलका, शिवांश, सुंदरम, अद्विका, जहरा, अदिति नयन, स्मृति, पीयूष, अक्षिता आदि शामिल हैं।

प्रतिदिन छह घंटे की पढ़ाई कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत पिता और गृहिणी मां के पुत्र टाॅपर यशवर्धन ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्‍होंने बताया कि बीते डेढ़ वर्ष में हर दिन छह से सात घंटे की पढ़ाई की।