Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CLAT 2026: पटना के यशवर्धन बिहार टापर, ऑल इंडिया में 26वीं रैंक, बताया अपनी सफलता का राज

    By Akshay Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:41 PM (IST)

    पटना के यशवर्धन ने CLAT 2026 में बिहार टॉप किया है, साथ ही ऑल इंडिया में 26वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने अपनी सफलता का राज बताते हुए परीक्षा की तैयार ...और पढ़ें

    Hero Image

    CLAT 2026 में पटना के यशवर्धन को AIR 26।

    जागरण संवाददाता, पटना। कंसोर्टियम आफ नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटीज (CNLU) ने मंगलवार को कामन लाॅ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का परिणाम जारी कर दिया।

    पटना के यशवर्धन 107.75 अंकाें के साथ ऑल इंडिया में 26वीं रैंक प्राप्त कर बिहार के साथ-साथ ईस्ट जोन के भी टाॅपर बने। दूसरे स्थान पर भी राजधानी के करणदत्त रहे।

    राजधानी के करणदत्‍त दूसरे स्‍थान पर 

    अभ्यर्थी https://consortiumofnlus.ac.in/clat-2026/ पर जाकर परिणाम और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। दिसंबर में देश के 25 राज्यों के 156 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी।

    क्लैट यूजी व पीजी में भी प्रदेश के छात्रों का दबदवा रहा है। पीजी में टाॅप 100 में दो छात्रों ने बाजी मारी। क्लैट में शामिल होने के लिए बिहार से 5,434 छात्रों ने फार्म भरा था, लेकिन परीक्षा में 5308 परीक्षार्थी ही शामिल हो सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें से 70 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने सफलता पाई है। यूजी (पांच वर्षीय LLB) के लिए 5,010 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 4,909 परीक्षार्थी शामिल हुए।

    यूजी में सफलता का प्रतिशत 70 रहा। पीजी (LLM) के लिए 424 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 399 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। पीजी में सफलता का प्रतिशत लगभग 72 रहा।

    अन्य स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जगह टॉप थ्री नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बनाई है उनमें परिधि श्रेष्ठता, रुद्रवीर, तथागत, जिया, चैतन्य, शिवांगी, शिवाली, राज, शानवी, नित्या, सिद्धार्थ, दिया, आरव, देवेंद्र, साक्षी सिंह, हर्ष, शुभांग, शनभी कश्यप, कौस्तुबी, सान्वी, राज नंदिनी, अलका, शिवांश, सुंदरम, अद्विका, जहरा, अदिति नयन, स्मृति, पीयूष, अक्षिता आदि शामिल हैं। 

    प्रतिदिन छह घंटे की पढ़ाई

    कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत पिता और गृहिणी मां के पुत्र टाॅपर यशवर्धन ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्‍होंने बताया कि बीते डेढ़ वर्ष में हर दिन छह से सात घंटे की पढ़ाई की।

    उन्होंने कहा कि अध्ययन के दौरान 100 से अधिक माॅक टेस्ट पाठ्यक्रम को पूर्ण किया। करंट अफेयर्स को हर रोज करता रहा। कमजोर विषय पर फोकस किया। लॉ प्रेप पटना द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करता रहाफ। मैं अपने सफलता का श्रेय संस्था के सभी शिक्षक एवं अपने माता-पिता और लॉ प्रेप पटना को देना चाहता हूं। 