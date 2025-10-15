LJPR Candidate List 2025: भाजपा-जदयू के बाद सामने आई लोजपा-आर की लिस्ट, इन सीटों पर प्रत्याशी घोषित
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लोजपा (रामविलास) ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चिराग पासवान ने 4 प्रत्याशियों को सिंबल दिए, जिनमें राजू तिवारी (गोविंदगंज), हुलास पांडेय (ब्रह्मपुर), संजय पासवान (बखरी) और सीमांत मृणाल (गरखा) शामिल हैं। पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा हाई है। जन सुराज, बीजेपी, जदयू और हम के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने भी प्रत्याशियों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। 4 प्रत्याशियों को खुद चिराग पासवान ने प्रत्याशी घोषित करते हुए चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिया है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी को NDA समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से 14 - गोविंदगंज विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया।— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) October 14, 2025
लोजपा (रामविलास) ने गोविंदगंज विधानसभा सीट से राजू तिवारी को टिकट दिया है। बता दें कि राजू तिवारी लोजपा (रामविलास) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। टिकट वितरण के दौरान बिहार प्रभारी व जमुई सांसद अरुण भारती भी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी ने बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री हुलास पांडेय जी को NDA समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से 199 - ब्रह्मपुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया।— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) October 14, 2025
वहीं, चिराग पासवान ने LJPR के बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय को ब्रह्मपुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी ने बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान को NDA समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से 147 - बखरी (सुरक्षित) विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया।— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) October 14, 2025
लोजपा (रामविलास) ने बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान को बखरी (सुरक्षित) विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया। साथ ही सिंबल भी दे दिया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी ने बिहार प्रदेश के छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सीमांत मृणाल को NDA समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से 119 - गरखा (सुरक्षित) विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया।— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) October 14, 2025
वहीं, चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश के छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सीमांत मृणाल को गरखा (सुरक्षित) विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया।
