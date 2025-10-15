Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    LJPR Candidate List 2025: भाजपा-जदयू के बाद सामने आई लोजपा-आर की लिस्ट, इन सीटों पर प्रत्याशी घोषित

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लोजपा (रामविलास) ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चिराग पासवान ने 4 प्रत्याशियों को सिंबल दिए, जिनमें राजू तिवारी (गोविंदगंज), हुलास पांडेय (ब्रह्मपुर), संजय पासवान (बखरी) और सीमांत मृणाल (गरखा) शामिल हैं। पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष रामविलास पासवान।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा हाई है। जन सुराज, बीजेपी, जदयू और हम के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने भी प्रत्याशियों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। 4 प्रत्याशियों को खुद चिराग पासवान ने प्रत्याशी घोषित करते हुए चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोजपा (रामविलास) ने गोविंदगंज विधानसभा सीट से राजू तिवारी को टिकट दिया है। बता दें कि राजू तिवारी लोजपा (रामविलास) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। टिकट वितरण के दौरान बिहार प्रभारी व जमुई सांसद अरुण भारती भी उपस्थित रहे।

    वहीं, चिराग पासवान ने LJPR के बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय को ब्रह्मपुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया।

    लोजपा (रामविलास) ने बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान को बखरी (सुरक्षित) विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया। साथ ही सिंबल भी दे दिया।

    वहीं, चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश के छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सीमांत मृणाल को गरखा (सुरक्षित) विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: 'हम' के भी बगावती तेवर, इस सीट पर बढ़ेगी NDA की मुश्किल; चिराग उठा पाएंगे फायदा?

    यह भी पढ़ें- HAM Candidate 2025: मांझी के दल में रिश्तेदारों की पूछ, सामान्य सीटों पर भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट

    यह भी पढ़ें- JDU Candidate List 2025: जदयू की पहली लिस्ट में 3 दिग्गजों का कटा टिकट, 27 सीटों पर नए प्रत्याशी