    HAM Candidate 2025: मांझी के दल में रिश्तेदारों की पूछ, सामान्य सीटों पर भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:57 PM (IST)

    जीतन राम मांझी की पार्टी 'हम' ने छह सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें रिश्तेदारों और भूमिहार जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। दीपा मांझी इमामगंज से और ज्योति देवी बाराचट्टी से चुनाव लड़ेंगी। सामान्य सीटों पर अनिल कुमार और रोमित कुमार को टिकट मिला है। मखदुमपुर सीट से शंकर मांझी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

    जीतन राम मांझी।

    कुमार रजत, पटना। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) ने अपनी तय छह सीटों पर प्रत्याशियों का एलान कर दिया है। मांझी के उम्मीदवारों में दो की पूछ सबसे अधिक है- या तो रिश्तेदारों की या भूमिहारों की। छह में चार सीटों पर रिश्तेदारों को टिकट मिला है, जबकि दो सामान्य सीटों पर भूमिहार जाति के उम्मीदवार उतारे गए हैं।

    रिश्तेदारों की बात करें तो जीतन राम मांझी की बहू एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी को इमामगंज की पारंपरिक सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। यह मांझी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। यहां से मांझी लगातार पिछले दो चुनावों में जीत दर्ज कर चुके हैं।

    लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब मांझी ने यह सीट छोड़ी तो उनकी बहू ने 2024 में उपचुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी। बाराचट्टी सीट से मांझी की समधन और दीपा मांझी की मां ज्योति देवी उम्मीदवार हैं। इस सीट से ज्योति देवी पिछले तीन में दो चुनाव जीती हैं। अभी वह इसी सीट से वर्तमान विधायक हैं।

    मांझी को छह में दो सीटें ही सामान्य श्रेणी की मिली हैं। इन दोनों ही सीटों पर भूमिहार जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। यानी सामान्य श्रेणी में मांझी के दल में भूमिहारों को 100 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है।

    संयोग यह दोनों ही भूमिहार उम्मीदवार रिश्ते में चाचा-भतीजा भी है। गया की टिकारी सीट से हम के प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक अनिल कुमार को जबकि अतरी की सामान्य सीट से उनके अपने भतीजे रोमित कुमार को टिकट दिया गया है।

    इसके अलावा सिकंदरा की सीट पर पार्टी के वर्तमान विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी और औरंगाबाद की कुटुम्बा सीट से ललन राम को उम्मीदवार बनाया गया है।

    मखदुमपुर में शंकर मांझी को मिल सकता है टिकट:

    मांझी को एनडीए में छह सीटें ही मिली हैं, मगर वह मखदुमपुर की सीट से भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। मखदुमपुर सीट पहले हम के खाते में ही थी। मांझी ने 2015 के चुनाव में यहां से खुद चुनाव भी लड़ा था मगर हार गए थे। एनडीए में यह सीट इस बार चिराग की पार्टी लोजपा (रा) के खाते में जाने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी के कार्यकर्ता शंकर मांझी को यहां से टिकट मिल सकता है।