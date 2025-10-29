Chhath Puja 2025: बिहार में छठ पूजा के दौरान डूबने से 89 की मौत, 14 लोग अब भी लापता
बिहार में छठ पूजा 2025 के दौरान डूबने की घटनाओं में 89 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 अभी भी लापता हैं। राज्य सरकार की आपदा राहत टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। इन घटनाओं के बाद छठ पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण टीम, पटना। प्रदेश में छठ महापर्व पर नदी और तालाबों में सोमवार की शाम व मंगलवार की सुबह अर्घ्य और स्नान के दौरान -डूबने से 89 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लापता हैं।
मृतकों में ज्यादातर बच्चे और किशोर शामिल हैं। पटना में 14 लोग डूबे। वहीं नालंदा व वैशाली में आठ-आठ, औरंगाबाद व सारण में तीन-तीन, रोहतास, बेगूसराय व गोपालगंज में दो-दो, भोजपुर, सिवान, बक्सर व कैमूर में एक-एक, कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार के जिलों में 29 -लोगों की मौत हो गई, 10 लापता हैं।
उत्तर बिहार में डूबने से 14 की मौत
उत्तर बिहार में घाटों पर डूबने से 14 की मृत्यु हुई। इसमें सोमवार को 35 व मंगलवार को 53 लोगों की मौत हुई है। लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया। नवगछिया पुलिस जिला के नवटोलिया गांव में सोमवार को गंगा की उपधारा में स्नान करते समय चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे अब भी लापता हैं ।
ये सभी बच्चे छठ घाट की सफाई और सजावट में मदद कर रहे थे। वहीं खगड़िया व भागलपुर में नौ-नौ, मधेपुरा में पांच, बांका, सहरसा व पूर्णिया में दो-दो, लखीसराय में एक लोगों की मौत डूबने से हो गई। उत्तर बिहार में छठ पूजा के दौरान विभिन्न स्थानों पर डूबने की घटनाओं में 14 लोगों की जान चली गई, वहीं एक बच्ची लापता है।
मधुबनी में 5 और दरभंगा में 2 मरे
इसमें सोमवार को नौ व मंगलवार को पांच लोगों की मृत्यु हुई है। मधुबनी के पांच, दरभंगा के दो, समस्तीपुर व सीतामढ़ी के तीन-तीन और मोतिहारी के एक लोग शामिल हैं। दरभंगा में सोमवार को डूबने से एक छठव्रती की मौत हो गई। मृतक महिला कुशेश्वरस्थान प्रखंड के हरिनगर निवासी संजीत साह की 30 वर्षीय पत्नी बबीता देवी थी।
