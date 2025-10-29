छठ पर जिले भर में 14 लोग डूबे, कई जगह खोज जारी, गहरे पानी में जाकर स्नान करने से हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क, पटना। छठ पूजा के दौरान जिले भर में विभिन्न घटनाओं में 14 लोग डूब गए। इनमें से कई जगहों पर एसडीआरएफ डूबे लोगों की नदियों में तलाश कर रही है। घोसवरी और मोकामा में छठ पूजा के दौरान चार युवकों की डूबकर मौत हो गयी। घोसवरी प्रखंड के कुर्मीचक गांव में स्नान करने के दौरान धनंजय कुमार (30 साल) की डूबने से मौत हो गयी।

नालंदा जिले के वेना थाना के वभनीमा गांव का युवक रहने वाला था। युवक खुशहालचक अपने नाना श्रवण महतो के घरछठ पूजा में आया था। मंगलवार की सुबह युवक मुहाने नदी पहुंचा और बैरिकेडिंग पार कर स्नान करने लगा। इसी दौरान वह अपने भाई से नदी में रेस करने लगा और गहरे पानी में चला गया।

भाई के सामने ही धनंजय कुमार डूब गया। काफी तलाश के बाद युवक का शव बरामद किया गया। इसी प्रखंड के पैजुना गांव में भी मुहाने नदी में मंगलवार की सुबह स्नान के दौरान सत्येंद्र कुमार यादव के युवा बेटे पीयूष कुमार की डूबकर मौत हो गयी।

हादसे के समय मौजूद ग्रामीणों ने पीयूष को बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो गयी। मोकामा थाना क्षेत्र के मेकरा गंगा नदी से सोमवार की सुबह मदन राय के किशोर पुत्र राकेश कुमार का शव भी बरामद कर लिया गया। खरना की शाम रविवार को किशोर गंगा नदी में डूब गया था।

सोन नहर में किशोर की डूबने से मौत फुलवारीशरीफ में छठ पूजा के उत्सव के बीच मंगलवार को खगौल के लख स्थित सोन नहर में नहाते समय फुलवारीशरीफ के 15 वर्षीय मयूर राज की डूबने से मौत हो गई। मयूर, दीपक गुप्ता का छोटा बेटा था, और उसकी मां मधु कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है।

मयूर अपने बड़े भाई अनिकेत के साथ छठ घाट घूमने गया था, जहां नहाते समय उसका पैर फिसल गया। आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मयूर को आनन-फानन में एम्स पटना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे मौर्य बिहार कालोनी में मातम पसरा रहा।

लख नहर घाट पर डूबने से दो किशोरों की गई जान खगौल में छठ महापर्व के प्रातकालिन अर्घ्य के बाद मंगलवार को खगौल थाना क्षेत्र के लख घाट पर स्नान करते समय दो किशोर डूब गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन की सहायता से दोनों को निकाला गया, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में एम्स में भर्ती कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई।

एम्स में मरने वाले किशोर का नाम कृष है। वहीं दूसरा किशोर खगौल के गाड़ीखाना रामपुर निवासी संजय कुमार वर्मा के पुत्र रूद्र कुमार (14) बताया गया है। रूद्र की मां सुनीता देवी और अन्य परिजन दुख में डूब गए।

नौबतपुर में नहाने के दौरान किशोरी की डूबने से गई जान नौबतपुर थाना क्षेत्र के तिवारी चक में छठ महापर्व पर मंगलवार की सुबह अर्घ्य देने के दौरान एक किशोरी आहर में डूब गई। जब तक आसपास के लोग उसे बचाने के लिए आहर में कूदे तब तक घटना में किशोरी की मौत हो गई। किशोरी की पहचान राजलक्ष्मी कुमारी (15 वर्ष), पिता विमल पासवान ग्राम तिवारीचक के रूप में हुई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची।

बाढ़ में तीन लोग डूबे, दो की मौत, एक लापता बाढ़ में छठ महापर्व के दौरान सोमवार और मंगलवार को गंगा व मुहाने नदी में अर्घ्य देते समय डूबने से तीन लोग डूब गए। पहली घटना सोमवार की शाम की है, जब बेलछी थाना क्षेत्र के मालचक गाँव के 43 वर्षीय रमेश मांझी मुहाने नदी में डूब गए। उनकी तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है।

दूसरी घटना मंगलवार की सुबह बाढ़ थाना क्षेत्र के मलाही स्थित गंगा घाट पर हुई। यहां अस्थाई घाट पर अर्घ्य देते समय एक युवक गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए दो युवक नदी की तेज धारा में उतरे, लेकिन सभी गहरे पानी में चले गए। इनमें से एक युवक को बचा लिया गया, जबकि दो युवक नदी की धारा में समा गए।

पुलिस ने बताया कि मृतकों में सिंटू कुमार छत्तीसगढ़ में काम करता था, जबकि संजय कुमार पटना में मजदूरी करता था। दोनों की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच थी। बाढ़ के जमुनीचक गांव निवासी एक महिला व्रती की रास्ते में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई।