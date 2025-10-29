Bihar: छठ घाट पर 6 हमलावरों ने घेरकर युवक को मारी गोली, डबल मर्डर में बेल पर आया है जेल से बाहर; अररिया में अफरातफरी
Bihar Latest News: बिहार के बथनाहा थाना क्षेत्र के सोनापुर में छठ घाट पर एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक, सूरज यादव, अपनी बहन के घर छठ मनाने आया था। अर्घ्य देते समय बदमाशों ने उस पर हमला किया। उसे गंभीर हालत में पूर्णिया रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरज पहले भी एक दोहरे हत्याकांड में शामिल था।
संवाद सूत्र, बथनाहा (अररिया)। Bihar Latest News बथनाहा थाना क्षेत्र के सोनापुर में बहन के घर छठ पर्व मनाने आए सूरज उर्फ टुनटुन यादव को पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने अर्घ्य देने के समय गोली मार दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक पलासी नरपतगंज वार्ड संख्या सात निवासी स्व सरजू यादव का 35 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार यादव है। घटना बथनाहा थाना क्षेत्र के सोनापुर बूढ़ी नदी पर मंगलवार तड़के की बताई जा रही है। घायल युवक को इलाज के लिए उसके स्वजन अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज ले गए। जहां से उसे अररिया फिर यहां से पूर्णिया रेफर कर दिया गया।
सदर अस्पताल अररिया के चिकित्सक डा कुमार मार्कंडे ने बताया कि गोली कमर के नीचे बांयी तरफ लगी थी। सूरज छठ पूजा में बथनाहा के सोनापुर स्थित अपने जीजा विजय यादव के घर आया था। जहां वह सुबह का अर्घ्य देने बूढ़ी नदी घाट पर गया था। इसी दौरान बदमाशों ने मौका पाकर उसको गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गोली बायीं और कमर के नीचे लगी है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पटाखों की आवाज में शुरुआत में किसी को गोली चलने का पता नहीं चला, बाद में सूरज को घायल देखकर लोगों ने बथनाहा पुलिस को सूचना दी। फिलहाल उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। वहीं, कुछ लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पूजा के दौरान वहां पुलिस मौजूद थी, फिर भी उन्हें घटना की जानकारी कैसे नहीं मिली। घायल सूरज ने बताया कि छह बदमाश उनको कमर में गोली मारकर फरार हो गया।
इस संबंध में बथनाहा थानाध्यक्ष राजवीर कुमार साहू ने कहा कि घटना सोनापुर पंचायत के बूढ़ी नदी घाट के पास हुई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। घायल का इलाज पूर्णिया में चल रहा है, जिसका बयान लेने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि घायल सूरज पलासी के पूर्व मुखिया कमलेश्वरी यादव एवं अरविंद यादव के चर्चित दोहरी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त रहा है। जिसमें यह सजा काट कर हाल ही में जेल से बाहर निकला था।
