बिहारवासियों की वापसी का रेलवे ने कर दिया इंतजाम, दिल्ली-मुंबई के लिए चलाई जा रहीं स्पेशल ट्रेनें 

जागरण संवाददाता, छपरा। छठ महापर्व सम्पन्न होने के बाद यात्रियों की वापसी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए कई पूजा विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जलपाईगुड़ी जैसे प्रमुख शहरों के बीच विशेष रूप से चलाई जा रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेल प्रशासन के अनुसार, छठ पूजा के बाद छपरा, सीवान और गोरखपुर जैसे स्टेशनों से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2025 के बीच विभिन्न दिशाओं में कुल आठ पूजा विशेष गाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष गाड़ियों में वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोचों की संख्या बढ़ाकर यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान की गई है।

छपरा से दिल्ली, मुंबई और आनंद विहार के लिए विशेष ट्रेनें छपरा से दिल्ली के लिए 05615/05616 छपरा-दिल्ली-छपरा पूजा विशेष गाड़ी 28 अक्टूबर को छपरा से तथा 30 अक्टूबर को दिल्ली से चलाई जाएगी। यह ट्रेन बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ, हरदोई, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुज़रेगी।

इसी तरह 05587/05588 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा पूजा विशेष गाड़ी 30 अक्टूबर और एक नवम्बर को क्रमशः छपरा और मुंबई के लिए चलेगी। यह गाड़ी गोरखपुर, झांसी, भोपाल, इटारसी, नासिक और कल्याण होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त छपरा से 05589/05590 तथा 05085/05086 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल-छपरा अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ियाँ भी क्रमशः 29 और 30 अक्टूबर को संचालित की जाएँगी, ताकि सामान्य श्रेणी के यात्रियों को भी सुविधाजनक यात्रा मिल सके। सिवान और लालकुआ से भी होगी विशेष व्यवस्था पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सिवान से भी यात्रियों की वापसी यात्रा को ध्यान में रखते हुए दो विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। 05682/05681 सीवान-न्यू जलपाईगुड़ी-सिवान अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 29 और 30 अक्टूबर को चलेगी, जो बिहार के कई स्टेशनों से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी।

इसी प्रकार 05584/05583 सीवान-कोलकाता-सिवान अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी भी 29 और 30 अक्टूबर को चलाई जाएगी, जो छपरा, हाजीपुर, बरौनी, किऊल, झाझा, आसनसोल होते हुए कोलकाता पहुंचेगी। वहीं, उत्तराखंड के लालकुआं से छपरा के लिए 05082 अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 28 अक्टूबर को रवाना की गई है, जो गोरखपुर, सिवान होते हुए छपरा पहुंचेगी। रेल प्रशासन ने बताया कि इन सभी विशेष ट्रेनों में 17 से 22 कोचों तक की व्यवस्था की गई है, जिनमें वातानुकूलित, शयनयान, द्वितीय श्रेणी और अनारक्षित डिब्बे सम्मिलित हैं।