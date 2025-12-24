विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड से आगे निकला बिहार, ईशान किशन की जगह रिकॉर्ड के शिखर पर पहुंचे सकीबुल गनी

जागरण संवाददाता, पटना। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार क्रिकेट के लिए यह सीजन ऐतिहासिक साबित हो रहा है। वर्षों तक झारखंड के साए में रहने वाला बिहार अब न सिर्फ अंक तालिका में उससे आगे निकल गया है, बल्कि व्यक्तिगत प्रदर्शन के मामले में भी नए रिकॉर्ड गढ़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के स्टार बल्लेबाज सकीबुल गनी ने झारखंड के ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है।

सकीबुल गनी ने इस सत्र में लगातार शानदार पारियां खेलते हुए रन बनाने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनकी इस उपलब्धि के साथ ही वह टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

इससे पहले यह रिकॉर्ड झारखंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने अपने दौर में विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा था। लेकिन इस बार सकीबुल ने निरंतरता, धैर्य और तकनीक के दम पर उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।