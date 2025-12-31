Language
    गन्ना किसानों को मिलेगी राहत; मानसून में खेतों में नहीं रुकेगा पानी, जलनिकासी बनेंगी योजनाएं

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:58 AM (IST)

    बिहार सरकार ने गन्ने की खेती में जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। जल संसाधन और गन्ना उद्योग विभागों की संयुक्त बैठक में अगले मानसून तक ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार अभी गन्ने की खेती पर विशेषकर जोर दे रही। इस उद्देश्य से मंगलवार को जल संसाधन विभाग और गन्ना उद्योग विभाग की संयुक्त बैठक हुई।

    बैठक में जलजमाव के कारण गन्ना की खेती की कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा हुई और समस्या के समाधान की प्रतिबद्धता जताई गई। तय हुआ कि अगले वर्ष मानसून में गन्ना वाले खेतों को जलजमाव से मुक्ति दिला दी जाएगी।

    बैठक में विविध स्थानों पर स्लूईस गेट और पुलिया निर्माण के साथ नाला सफाई, अतिक्रमण मुक्ति आदि की आवश्यकता जताई गई। यह भी बताया गया कि मानसून अवधि में गन्ना की खेती वाले जिलों (पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर) में लगभग 40-45 प्रतिशत गन्ना उत्पादन क्षेत्र (लगभग 2.5 लाख एकड़) जलजमाव से प्रभावित होता है।

    इस समस्या के त्वरित निराकरण हेतु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल द्वारा तत्काल सर्वेक्षण कर योजना तैयार करने का निदेश संबंधित अभियंताओं को दिया।

    इसके साथ ही एक माह के बाद प्रगति की समीक्षा का निर्देश भी दिया गया। मल्ल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईखायुक्त अनिल कुमार झा, गन्ना उद्योग विभाग के पदाधिकारी और विभिन्न चीनी मिलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

