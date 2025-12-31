गन्ना किसानों को मिलेगी राहत; मानसून में खेतों में नहीं रुकेगा पानी, जलनिकासी बनेंगी योजनाएं
बिहार सरकार ने गन्ने की खेती में जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। जल संसाधन और गन्ना उद्योग विभागों की संयुक्त बैठक में अगले मानसून तक ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार अभी गन्ने की खेती पर विशेषकर जोर दे रही। इस उद्देश्य से मंगलवार को जल संसाधन विभाग और गन्ना उद्योग विभाग की संयुक्त बैठक हुई।
बैठक में जलजमाव के कारण गन्ना की खेती की कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा हुई और समस्या के समाधान की प्रतिबद्धता जताई गई। तय हुआ कि अगले वर्ष मानसून में गन्ना वाले खेतों को जलजमाव से मुक्ति दिला दी जाएगी।
बैठक में विविध स्थानों पर स्लूईस गेट और पुलिया निर्माण के साथ नाला सफाई, अतिक्रमण मुक्ति आदि की आवश्यकता जताई गई। यह भी बताया गया कि मानसून अवधि में गन्ना की खेती वाले जिलों (पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर) में लगभग 40-45 प्रतिशत गन्ना उत्पादन क्षेत्र (लगभग 2.5 लाख एकड़) जलजमाव से प्रभावित होता है।
इस समस्या के त्वरित निराकरण हेतु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल द्वारा तत्काल सर्वेक्षण कर योजना तैयार करने का निदेश संबंधित अभियंताओं को दिया।
इसके साथ ही एक माह के बाद प्रगति की समीक्षा का निर्देश भी दिया गया। मल्ल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईखायुक्त अनिल कुमार झा, गन्ना उद्योग विभाग के पदाधिकारी और विभिन्न चीनी मिलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें- पटना नगर निगम ने 9 महीने में 63 करोड़ से ज्यादा का किया राजस्व संग्रह, OTS योजना से 5.92 करोड़
यह भी पढ़ें- बिहार के गांवों में किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू, चार दिनों के भीतर एग्री स्टैक प्लेटफार्म से जोड़ने का निर्देश
यह भी पढ़ें- रेलवे डिजाइन स्वीकृति में देरी से बिहार में आरओबी निर्माण में बाधा, पथ निर्माण विभाग ने समन्वय पर दिया जोर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।