गन्ना किसानों को मिलेगी राहत; मानसून में खेतों में नहीं रुकेगा पानी, जलनिकासी बनेंगी योजनाएं

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार अभी गन्ने की खेती पर विशेषकर जोर दे रही। इस उद्देश्य से मंगलवार को जल संसाधन विभाग और गन्ना उद्योग विभाग की संयुक्त बैठक हुई।

बैठक में जलजमाव के कारण गन्ना की खेती की कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा हुई और समस्या के समाधान की प्रतिबद्धता जताई गई। तय हुआ कि अगले वर्ष मानसून में गन्ना वाले खेतों को जलजमाव से मुक्ति दिला दी जाएगी।

बैठक में विविध स्थानों पर स्लूईस गेट और पुलिया निर्माण के साथ नाला सफाई, अतिक्रमण मुक्ति आदि की आवश्यकता जताई गई। यह भी बताया गया कि मानसून अवधि में गन्ना की खेती वाले जिलों (पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर) में लगभग 40-45 प्रतिशत गन्ना उत्पादन क्षेत्र (लगभग 2.5 लाख एकड़) जलजमाव से प्रभावित होता है।