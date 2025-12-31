बिहार के गांवों में किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू, चार दिनों के भीतर एग्री स्टैक प्लेटफार्म से जोड़ने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफार्म एग्री स्टैक का राज्य में क्रियान्वयन हो रहा है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि इस प्लेटफार्म पर राज्य के कुल 16,664 गांवों में फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अब तक प्राप्त 5,76,809 आवेदनों में से 4,06,679 आवेदनों को ऑटो-अप्रूवल के माध्यम से स्वीकृत किया जा चुका है। शेष किसानों के पंजीकरण को पूरा करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा सभी जिलों में अगले साल छह से नौ जनवरी तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इसमें बचे हुए किसानों की रजिस्ट्री होगी। मंगलवार को एग्री स्टैक के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता बैठक हुई। उसी में प्रधान सचिव ने उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अगले चार दिनों में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरा किया जाए।

बैठक में बताया गया कि एग्री स्टैक का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ता ऋण आसानी से उपलब्ध कराना, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स तक बेहतर पहुच प्रदान करना, स्थानीय एवं विशिष्ट कृषि सलाह देना तथा बाज़ारों तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करना है।