Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार के गांवों में किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू, चार दिनों के भीतर एग्री स्टैक प्लेटफार्म से जोड़ने का निर्देश

    By Arun Ashesh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:14 AM (IST)

    बिहार में केंद्र सरकार के एग्री स्टैक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। कुल 5.76 लाख से अधिक आवेदनों में से 4.06 लाख से अध ...और पढ़ें

    Hero Image

    किसानों को चार दिनों के भीर एग्री स्टैक से जोड़ने का निर्देश

    राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफार्म एग्री स्टैक का राज्य में क्रियान्वयन हो रहा है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि इस प्लेटफार्म पर राज्य के कुल 16,664 गांवों में फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब तक प्राप्त 5,76,809 आवेदनों में से 4,06,679 आवेदनों को ऑटो-अप्रूवल के माध्यम से स्वीकृत किया जा चुका है। शेष किसानों के पंजीकरण को पूरा करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा सभी जिलों में अगले साल छह से नौ जनवरी तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

    इसमें बचे हुए किसानों की रजिस्ट्री होगी। मंगलवार को एग्री स्टैक के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता बैठक हुई। उसी में प्रधान सचिव ने उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अगले चार दिनों में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरा किया जाए।

    बैठक में बताया गया कि एग्री स्टैक का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ता ऋण आसानी से उपलब्ध कराना, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स तक बेहतर पहुच प्रदान करना, स्थानीय एवं विशिष्ट कृषि सलाह देना तथा बाज़ारों तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करना है।

    बैठक में सभी जिलाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।मुख्य सचिव ने कहा कि यह कार्य विकास आयुक्त की निगरानी में संपन्न होगा। बैठक में विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह सहित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।