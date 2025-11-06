बिहटा में STF ने की बड़ी कार्रवाई; 18 लाख नकदी के साथ 3 गिरफ्तार, हथियार और शराब बरामद
बिहार एसटीएफ ने बिहटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 लाख रुपये नकद के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर छापेमारी के दौरान हथियार और शराब भी बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकदी, हथियार और शराब का स्रोत क्या है और इसका इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था।
संवाद सूत्र, बिहटा। एसटीएफ ने स्थानीय थानों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और लगभग 18 लाख रुपये नगद बरामद की। इस कार्रवाई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के भगवतीपुर निवासी इंद्रजीत सिंह, कन्हौली निवासी ललित मोहन राय और परेव निवासी बृज कुमार के रूप में हुई है। पटना सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मनेर विधानसभा में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ लोग नगदी और हथियारों का सप्लाई कर रहे हैं।
बिहटा थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जिसमें करीब 20 लाख रुपये नकद, एक पिस्टल, एक रायफल, एक दोनाली बंदूक, दो कट्टे और दर्जनों कारतूस बरामद किए गए।
ललित मोहन राय के घर से 10 लाख रुपये नकद, एक पिस्टल, दो कट्टे और विभिन्न प्रकार के कारतूस मिले। वहीं, बृज कुमार के घर से एक 315 बोर की राइफल और कारतूस बरामद हुए। इंद्रजीत सिंह के पास से सवा सात लाख रुपये नकदी मिले। गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।
यह भी पढ़ें- 'जो राम के नहीं हैं, वे हमारे किसी काम के नहीं हो सकते', बिहार में CM योगी ने भरी हुंकार
यह भी पढ़ें- पटना में अर्धसैनिक बलों की निगहबानी में होगा मतदान; 23 हजार जवान तैनात, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
यह भी पढ़ें- आज 49 लाख मतदाता तय करेंगे पटना की 14 सीटों का भविष्य, EVM में कैद होगी 149 प्रत्याशियों की किस्मत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।