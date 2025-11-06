बिहटा में STF ने की बड़ी कार्रवाई; 18 लाख नकदी के साथ 3 गिरफ्तार, हथियार और शराब बरामद

संवाद सूत्र, बिहटा। एसटीएफ ने स्थानीय थानों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और लगभग 18 लाख रुपये नगद बरामद की। इस कार्रवाई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के भगवतीपुर निवासी इंद्रजीत सिंह, कन्हौली निवासी ललित मोहन राय और परेव निवासी बृज कुमार के रूप में हुई है। पटना सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मनेर विधानसभा में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ लोग नगदी और हथियारों का सप्लाई कर रहे हैं।