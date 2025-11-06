Language
    पटना में अर्धसैनिक बलों की निगहबानी में होगा मतदान; 23 हजार जवान तैनात, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    By Ashish Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:02 AM (IST)

    पटना में आगामी चुनावों के मद्देनजर, शहर में अर्धसैनिक बलों की कड़ी निगरानी रहेगी। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 23 हजार जवानों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके।

    पटना में 23 हजार अर्द्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मी तैनात। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों के हर एक बूथ पर अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गयी है। 17 हजार अर्धसैनिक बल और सात हजार पुलिसकर्मियों की निगहबानी में मतदान होगा।

    बाढ़ और मौकामा में दो कंपनी अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। सड़क, नदी और पुल से जुड़े 34 स्थानों पर सीमा सील कर दी गयी है। स्थायी निगरानी के लिए 78 जगहों पर स्टेटिक चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जबकि छह थाना क्षेत्रों के दियारा में अश्वारोही दस्ता से सुबह से ही गश्त करेगा।

    68 फ्लाइंग स्क्वाड और 380 स्थानों पर जांच की जा रही है। हर एक थाने में क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) तैनात किया गया है। इसमें पटना ग्रामीण में अर्द्धसैनिक बलों की 43 कंपनियां हैं।

    रेंज आइजी जितेंद्र राणा ने बुधवार को बख्तियारपुर, अथमलगोला, बाढ़, मोकामा सहित अन्य कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है।

    अर्ध सैनिक बलों के साथ पुलिसकर्मियों की भी तैनाती हुई है। वहीं एसपी ग्रामीण अपराजित लोहान ने बताया कि मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ और मोकामा में अतिरिक्त अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है।

    वहीं दो कंपनी फोर्स पोलिंग बूथ के साथ ही वाहन चेकिंग करेंगे। पोलिंग भवन के अंदर पूरी तरह अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। दियारा क्षेत्रों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए शाहपुर, दीघा, दानापुर, मनेर, घोसवरी और मरांची थाना क्षेत्र में घुड़सवार दल से गश्त होगी।