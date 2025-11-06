Language
    'जो राम के नहीं हैं, वे हमारे किसी काम के नहीं हो सकते', बिहार में CM योगी ने भरी हुंकार

    By Ravi Bhusan Sinha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:24 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक चुनावी रैली में कहा कि जो राम के नहीं, वो किसी काम के नहीं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय पीएम मोदी को दिया, जिसे उन्होंने 500 वर्षों का सपना बताया। योगी ने विपक्षी दलों पर राम मंदिर विरोधी होने का आरोप लगाया और समर्थकों से मंदिर निर्माण समर्थकों को वोट देने की अपील की।

     जो राम के नहीं हैं, वे हमारे किसी काम के नहीं हो सकते: सीएम योगी। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, वजीरगंज। गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में भिंडस मोड पर बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। वे एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित सभा में उपस्थित थे।

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद ने मिलकर बिहार को पचास वर्षों तक लूटने का कार्य किया। उनकी सरकार में लूट, हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे अपराधों का संचालन हो रहा था। जब आपने एनडीए गठबंधन को सत्ता की चाभी सौंपी और नीतीश कुमार ने इसकी कमान संभाली, तब बिहार पूरी तरह खोखले अवस्था में था।

    योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बीस वर्षों के कठिन परिश्रम से डबल इंजन की सरकार ने सारी व्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्य किया और विकास की गति को तेज किया।

    उन्होंने कहा कि पूर्व की भयावह सरकार फिर से वापस नहीं आनी चाहिए, ताकि प्रदेश में अमन चैन बना रहे और विकास की रफ्तार बनी रहे। इसके लिए उन्होंने सभी से भाजपा को वोट देने की अपील की।

    योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राजद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह गठबंधन राम को नकारता है, जबकि हर सच्चा भारतीय राम को अपना पूर्वज मानता है। उन्होंने कहा कि जो राम के नहीं हैं, वे हमारे और आपके किसी काम के नहीं हो सकते।

    उन्होंने वजीरगंज का नाम बदलने के संकेत भी दिए, यह बताते हुए कि यदि यहां की सरकार बनती है, तो वजीरगंज का नाम वीरगंज किया जा सकता है, जो स्थानीय लोगों की मांग रही है।