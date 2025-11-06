आज 49 लाख मतदाता तय करेंगे पटना की 14 सीटों का भविष्य, EVM में कैद होगी 149 प्रत्याशियों की किस्मत

जागरण संवाददाता, पटना। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव मतदान दिवस के लिए राजधानी पटना पूरी तरह तैयार है। आज गुरुवार को 48 लाख 30 हजार 135 मतदाता जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों के कुल 5677 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर, 149 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे।

इसके लिए बुधवार दोपहर बाद से सभी बूथों पर करीब 31 हजार मतदानकर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों आदि को बूथ पर तैनात कर दिया गया है। 541 महिला बूथ, 49 आदर्श बूथ, 14 दिव्यांग मतदान केंद्र और 3 युवा बूथ लोकतंत्र के इस उत्सव को विशेष बनाएंगे।

इस बार सबसे अधिक 11 लाख 81 हजार 726 मतदाता 30 से 39 वर्ष के हैं। वहीं पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 85 हजार 892 तो 85 वर्ष से अधिक आयु के 33 हजार वरिष्ठ नागरिक हैं। जिला प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए जिला, हर विधानसभा क्षेत्र व प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं ताकि किसी शिकायत या समस्या का निवारण तुरंत किया जा सके। इसके अलावा मतदान संबंधी किसी समस्या के निदान या शिकायत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने बताया कि मतदान समाप्ति के पश्चात गुरुवार शाम 6 बजे के बाद सभी पोल्ड ईवीएम एएन कालेज में रखी जाएंगी। विधानसभावार बने काउंटर पर ही ईवीएम एवं वीवीपैट काे रखा जाएगा।

मतदाता अपने वाहन से आ सकते बूथ तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि निर्वाचन लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ व भारतीय गणतंत्र का आधार है। जिला प्रशासन ने इसे उत्सवी माहौल में सम्पन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ मतदाताओं, दिव्यांगों, महिलाओं समेत सभी मतदाताओं के लिए उत्कृष्ट प्रबंध सुनिश्चित किए हैं।

सहज, सुगम, सुरक्षित व समावेशी मतदान के लिए दंडाधिकारियों-पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोई भी निर्वाचक निजी वाहनों से मतदान केंद्र तक आ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। मतदान प्रक्रिया की सतत निगरानी, किसी आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के 0612-2999811 नंबर पर किसी भी समय फोन किया जा सकता है। बुधवार दोपहर से मतदान समाप्ति तक यह सक्रिय रहेगा। इसके साथ ही विधानसभा वार एवं प्रखंड स्तरों पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।



किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह की राजनैतिक पार्टी एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का स्थायी-अस्थायी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। किसी भवन में एक से अधिक बूथ होने पर पर भी किसी राजनैतिक दल-प्रत्याशी के बस्ते किसी भी बूथ से 100 मीटर की परिधि के बाहर ही रहेंगे। उल्लंघन पर बीएनएसएस की धारा 163 एवं बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।