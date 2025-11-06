Language
    आज 49 लाख मतदाता तय करेंगे पटना की 14 सीटों का भविष्य, EVM में कैद होगी 149 प्रत्याशियों की किस्मत

    By Pawan Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    आज पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। लगभग 49 लाख मतदाता 149 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जो ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह है।

    आज 49 लाख मतदाता तय करेंगे जिले की 14 सीटों का भविष्य। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव मतदान दिवस के लिए राजधानी पटना पूरी तरह तैयार है। आज गुरुवार को 48 लाख 30 हजार 135 मतदाता जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों के कुल 5677 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर, 149 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे।

    इसके लिए बुधवार दोपहर बाद से सभी बूथों पर करीब 31 हजार मतदानकर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों आदि को बूथ पर तैनात कर दिया गया है। 541 महिला बूथ, 49 आदर्श बूथ, 14 दिव्यांग मतदान केंद्र और 3 युवा बूथ लोकतंत्र के इस उत्सव को विशेष बनाएंगे।

    इस बार सबसे अधिक 11 लाख 81 हजार 726 मतदाता 30 से 39 वर्ष के हैं। वहीं पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 85 हजार 892 तो 85 वर्ष से अधिक आयु के 33 हजार वरिष्ठ नागरिक हैं।

    जिला प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए जिला, हर विधानसभा क्षेत्र व प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं ताकि किसी शिकायत या समस्या का निवारण तुरंत किया जा सके। इसके अलावा मतदान संबंधी किसी समस्या के निदान या शिकायत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने बताया कि मतदान समाप्ति के पश्चात गुरुवार शाम 6 बजे के बाद सभी पोल्ड ईवीएम एएन कालेज में रखी जाएंगी। विधानसभावार बने काउंटर पर ही ईवीएम एवं वीवीपैट काे रखा जाएगा।

    मतदाता अपने वाहन से आ सकते बूथ तक

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि निर्वाचन लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ व भारतीय गणतंत्र का आधार है। जिला प्रशासन ने इसे उत्सवी माहौल में सम्पन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ मतदाताओं, दिव्यांगों, महिलाओं समेत सभी मतदाताओं के लिए उत्कृष्ट प्रबंध सुनिश्चित किए हैं।

    सहज, सुगम, सुरक्षित व समावेशी मतदान के लिए दंडाधिकारियों-पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोई भी निर्वाचक निजी वाहनों से मतदान केंद्र तक आ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।

    मतदान प्रक्रिया की सतत निगरानी, किसी आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के 0612-2999811 नंबर पर किसी भी समय फोन किया जा सकता है। बुधवार दोपहर से मतदान समाप्ति तक यह सक्रिय रहेगा। इसके साथ ही विधानसभा वार एवं प्रखंड स्तरों पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

    किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह की राजनैतिक पार्टी एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का स्थायी-अस्थायी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। किसी भवन में एक से अधिक बूथ होने पर पर भी किसी राजनैतिक दल-प्रत्याशी के बस्ते किसी भी बूथ से 100 मीटर की परिधि के बाहर ही रहेंगे। उल्लंघन पर बीएनएसएस की धारा 163 एवं बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    विधानसभा वार जिले में बने कंट्रोल रूम के नंबर

    क्रम विधानसभा का नाम नियंत्रण कक्ष का नंबर
    178 मोकामा 0612-2999950
    179 बाढ़ 0612-2214916
    180 बख्तियारपुर 0612-2214921
    181 दीघा 0612-2214928
    182 बांकीपुर 0612-2999812
    183 कुम्हरार 0612-2999823
    184 पटना साहिब 0612-2216950
    185 फतुहा 0612-2216955
    186 दानापुर 0612-2216960
    187 मनेर 0612-2216966
    188 फुलवारी 0612-2216975
    189 मसौढ़ी 0612-2216984
    190 पालीगंज 0612-2216989
    191 बिक्रम 0612-2216904

    विधानसभा वार मतदाता, बूथ व प्रत्याशियों की संख्या

     
    विधानसभा मतदाता बूथ प्रत्याशी
    मोकामा 284,657 342 8
    बाढ़ 291,775 349 12
    बख्तियारपुर 297,135 351 9
    दीघा 457,657 501 11
    बांकीपुर 379,133 422 9
    कुम्हरार 431,041 435 13
    पटना साहिब 389,512 405 10
    फतुहा 285,606 350 12
    दानापुर 375,448 409 7
    मनेर 332,896 406 13
    फुलवारी (अ.जा.) 385,806 459 12
    मसौढ़ी (अ.जा.) 326,092 443 9
    पालीगंज 284,674 369 14
    बिक्रम 308,702 424 10
    विधान सभा क्षेत्र — 14 : चुनावी व्यवस्थाएँ एवं आँकड़े
    मतदान केंद्रों की संख्या 5,677
    मतदान केंद्र भवनों की संख्या 2,981
    महिला बूथ 541
    दिव्यांग बूथ 14
    युवा बूथ 3
    आदर्श बूथ 49
    वेबकास्टिंग मतदान केंद्रों की संख्या 5,677
    निर्वाचकों की संख्या 48,30,135
    निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या 149
    पुरुष मतदाता 25,47,931
    महिला मतदाता 22,82,047
    तृतीय लिंग 157
    पहली बार वोट देने वाले (18-19 वर्ष) 85,892
    85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 33,850
    दिव्यांग मतदाता 32,154
    मतदान दलों की संख्या (रिजर्व सहित) 6,271
    मतदान दल पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या (रिजर्व सहित) 25,084
    माइक्रो आब्जर्वर की संख्या (रिजर्व सहित) 386
    ईवीएम-वीवीपैट की संख्या (रिजर्व सहित) 6,808 बैलेट यूनिट, 6,808 कंट्रोल यूनिट, 7,374 वीवीपैट
    कुल क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 2,099
    संवेदनशील मतदान केंद्र 2,099
    अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र 481
    अति संवेदनशील टोला-बस्तियाँ 552
    सेक्टर दंडाधिकारियों की संख्या 565
    जोनल दंडाधिकारियों की संख्या 84
    सुपर जोनल दंडाधिकारियों की संख्या 14