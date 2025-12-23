उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का एलान, औद्योगिक क्षेत्रों में खुलेगें आवासीय मेगा स्किल सेंटर

राज्य ब्यूरो, पटना। उद्याेग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने सोमवार को कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (आईईडी) के अंतर्गत आवासीय सुविधा सहित मेगा स्किल सेंटर खुलेंगे।

उद्योग विभाग के अंतर्गत रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस (रैंप) के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यह बात कही।

उद्योग मंत्री ने उद्यमिता विकास संस्थान को और अधिक सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने इसे राज्य में उद्यमिता और कौशल विकास के सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में विकसित करने, प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यम सृजन को एकीकृत मंच पर लाने की आवश्यकता जतायी।