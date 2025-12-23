उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का एलान, औद्योगिक क्षेत्रों में खुलेगें आवासीय मेगा स्किल सेंटर
बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य यु ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। उद्याेग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने सोमवार को कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (आईईडी) के अंतर्गत आवासीय सुविधा सहित मेगा स्किल सेंटर खुलेंगे।
उद्योग विभाग के अंतर्गत रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस (रैंप) के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यह बात कही।
उद्योग मंत्री ने उद्यमिता विकास संस्थान को और अधिक सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने इसे राज्य में उद्यमिता और कौशल विकास के सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में विकसित करने, प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यम सृजन को एकीकृत मंच पर लाने की आवश्यकता जतायी।
कार्यक्रम निर्धारित समय के भीतर शुरू हो
बैंठक में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रशिक्षण एवं प्रक्षेत्र विशेष ट्रेनिग को शीघ्र आरंभ किए जाने को ले एक स्पष्ट समय सीमा तय करने पर चर्चा हुई। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय के भीतर शुरू हो, ताकि युवाओं के एमएसएमई को समयबद्ध रूप से कौशल उन्नयन का लाभ मिल सके।
बैठक में नवाचार आधारित परियोजनाओं के तहत केल फाइबर एवं जलकुंभी के उपयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर एमएसएमई निदेशालय के निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता व रैंप टीम के सदस्य भी मौजूद थे।
