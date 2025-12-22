Language
    भागलपुर : नहीं रहे दीपक दा, RSS, BJP सहित कई संगठनों से जुड़े थे, वार्ड पार्षद भी रहे

    By Dilip Kumar Shukla Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:49 PM (IST)

    भागलपुर के दीपक दा का निधन हो गया। वे आरएसएस, बीजेपी समेत कई संगठनों से जुड़े थे। इसके साथ ही वे वार्ड पार्षद भी रहे थे। उनके निधन से भागलपुर में शोक ...और पढ़ें

    भागलपुर : दीपक घोष का निधन

    दिलीप कुमार शुक्ला, भागलपुर। दीपक घोष...! अब हमारे बीच नहीं रहे। 22 दिसंबर सोमवार को रात 10 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। वे एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होकर घर आ रहे थे। खरमनचक ढेबर गेट के पास अपने आवास पर पहुंचने के 20 कदम पहले वे गिर गए और उनका निधन हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संघचालक डा. चंद्रशेखर साह ने कहा- दीपक घोष आदर्श स्वयंसेवक थे। संघ का कोई छोटा हो या बड़ा, हर प्रकार के कार्यक्रमों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। सरसंघचालक डा. महोन राव भागवत के कार्यक्रम की व्यवस्था में उनका पूरा सहयोग व समर्पण दिखता था। उनके अंदर यह भाव था- जहां कम वहां हम। आज हमने एक आदर्श स्वयंसेवक को खो दिया है। यह काफी दुखद है। भागलपर विभाग कुटुम्ब प्रबोधन के संयोजक सुरेश प्रसाद सिंह ने कहा- दीपक घोष के निधन की सूचना ने हम सभी को मर्माहत कर दिया है। हे प्रमु... उन्हें सद्गति प्रदान करना। हमने अपना एक अच्छा कार्यकर्ता खो दिया है।

    आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जताया शोक

    आरएसएस के उत्तर-पूर्व क्षेत्र प्रचारक रामनवमी जी, क्षेत्र बौद्धिक शिक्षण प्रमुख राणा प्रताप, दक्षिण बिहार प्रांत सह कार्यवाह बालमुकुंद गुप्त, प्रांत प्रचारक उमेश कुमार, प्रांत सह प्रचारक आशीष कुमार, भागलपुर विभाग संघचालक नरेश मोहन झा, विभाग सह संघचालक डा. राणा प्रताप सिंह, विभाग प्रचारक सुरेन्द्र जी, विभाग बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हरविन्द नारायण भारती, विभाग प्रचार प्रमुख अजीत घोष, विभाग व्यवस्था प्रमुख नीरज शुक्ल, महानगर संघचालक डा. चंद्रशेखर साह, महानगर सह संघचालक रतन भालोटिया, जिला संघचालक विश्वनाथ जी, महानगर कार्यवाह श्रीधर मिश्र, महानगर सह कार्यवाह रवि सिन्हा, महानगर शरीरिक प्रमुख रवि कुमार पंडित, महानगर संपर्क प्रमुख प्राे. राजीव कुमार, महानगर सेवा प्रमुख महादेव रजक, महानगर सह सेवा प्रमुख चंद्रशेखर प्रसाद, महानगर व्यवस्था प्रमुख राजकुमार जिलोका, ईश्वरनगर कार्यवाह मुकेश प्रजापति, ईश्वरनगर सह कार्यवाह राजेन्द्र वर्मा आदि ने शोक जताया है। 

    विधायक रोहित पांडेय ने कहा- दीपक दा का निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति है 

    घटना की सूचना मिलते ही आरएसएस, भाजपा सहित कई संगठन के कार्यकर्ता व आसपास के लोग वहां पहुंच गए। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, विधायक रोहित पांडेय, नीतेश सिंह, राजकिशोर गुप्ता, अभिनव सिंह, दीपक शर्मा, प्रतीक आनंद ने दीपक घोष के पार्थिव शरीर का दर्शन किया। उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी की आंखें नम थी। कोई कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दीपक दा के व्यक्तित्व की खासयित आज इस रूप में देखने को मिली, सभी उनके पार्थिव शरीर के पास आंसू बहा रहे थे। इतने शोकाकुल थे कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कह रहे थे- दीपक दा का निधन एक क्रूर सत्य के समान है।

     

    भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि पार्टी और आरएसएस के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका पूरा जीवन अनुशासित था। हमेशा दूसरे के कष्ट में उन्हें अपने आपको समर्पित कर दिया था। प्रेरणादायक जीवन रहा।

    विधायक रोहित पांडेय ने कहा- दीपक घोष के निधन की सूचना ने हमें मर्माहत कर दिया। विश्वास ही नहीं हो रहा है वे हमारे बीच अब नहीं रहे। उनकी एक अलग पहचान थी। दीपक दा की एक ऐसी पहचान थी कि वे आरएसएस या उसके अनुशांगिक संगठन के कार्यक्रमों में मिल जाएंगे, आप जाकर उन्हें ढूंढ लीजिए। किसी को कोई संकट हो तो वे वहां मौजूद रहेंगे और हर प्रकार से सहयोग करेंगे। ऐसे थे हमारे दीपक दा। स्वयंसेवकों के लिए तो वे जान न्यौछावर कर देते थे। उनका जीवन समाज को समर्पित था। घर में रहते तो थे, लेकिन एक प्रचारक की तरह उन्होंने जीवन को जिया। आरएसएस का कोई भी कार्यक्रम, शिविर या वर्ग हो, व्यवस्था तो दीपक दा के हाथ में रहती थी। ईश्वर में सद्गति प्रदान करे।

    प्रीति शेखर ने कहा- वार्ड पार्षद व डिप्टी मेयर के रूप में काम के दौरान में दीपक घोष से हमने बहुत कुछ सीखा। वार्ड पार्षद के रूप में दीपक दा ने जनता से जुड़कर और विकास के लिए कैसे काम किया जाता है, यह उन्होंने मुझे सिखाया। आज जब दीपक दा नहीं रहे, उनकी यादें हमें झकझोर रही है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे। हमारी श्रद्धांजलि।

    दिलीप निराला ने कहा- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्मठ स्वयंसेवक, पूर्व पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक घोष जी अब हमलोगों के बीच नही रहे। उन्हें शत-शत नमन।

    बास्केटबॉल संघ भागलपुर के सचिव सौरभ कुमार ने कहा- हमें जब भी जरुरत हुई मेरा उन्होंने सहयोग किया। हाल में राज्यस्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भागलपुर में हुआ था, इसमें उन्होंने मुझे हर प्रकार से सहयोग किया था। उन्होंने कहा था कि- सौरभ, कोई भी दिक्कत हो तो हमें तुरंत फोन करना। खर्च पूरा हो जाएगा ना, नहीं है तो बताओ, उसकी व्यवस्था की जाएगी। आज हम ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया, जिनका जीवन ही समाज के लिए था।

    भाजपा नेता प्यारे हिंद ने कहा- दीपक घोष जी का जीवन सादगीपूर्ण था। समाज में एक निष्ठावान स्वयंसेवक के रूप में उनकी पहचान थी। आरएसएस के कार्यक्रम एवं वर्ग में उनकी सेवा भावना और संघ के प्रति समर्पण को देखता था, आज अचानक से उनका साथ छोड़ जाना कष्टप्रद है। ईश्वर दिवगंत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। उनके आकस्मिक निधन से मर्माहत हूं।

    प्रतीक आनंद ने कहा वो एक अच्छे समाजसेवी थे। दीपक घोष जी का जीवन बड़ा ही सादगीपूर्ण था। महापौर डा. वसुंधरा लाल, विधायक मुरारी पासवान, विधान पार्षद डा. एनके यादव, राकेश सिन्हा, हरिवंशमणि सिंह, नभय कुमार चौधरी, अभय वर्मन, नरेश मोहन मिश्र, शरद सलारपुरिया, अर्जित शाश्वत चौबे, पवन गुप्त, उत्तम कुमार, दीपक सिन्हा, मनीष दास, मंतोष कापरी, विनोद सिंह, निरंजन साह, रविन्द्र गुप्ता, विष्णु शर्मा, मुकेश हरि, चंदन पांडेय, संदीप शर्मा, बालेश्वर सिन्हा, प्राणिक बाजपेयी, इंदूभूषण झा, सुयस आदि ने दीपक घोष के निधन पर शोक जताया है।