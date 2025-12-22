Language
    गया में जमीन विवाद पर दिनदहाड़े गोलीबारी, लापरवाही बरतने पर आईजी ने थानाध्यक्ष-एएसआई को किया निलंबित

    By Neeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:39 PM (IST)

    गया में जमीन विवाद को लेकर दिनदहाड़े गोलीबारी हुई। इस घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में आईजी ने थानाध्यक्ष और एएसआई को निलंबित कर दिया है। पुलिस विभ ...और पढ़ें

    Hero Image

    आईजी ने बुनियादगंज थानाध्यक्ष एवं एएसआइ को किया निलंबित। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गयाजी। मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक क्षत्रनिल सिंह ने गया जिला के मानपुर प्रखंड के बुनियादगंज थानाध्यक्ष पवन कुमार और सहायक अवर निरीक्षक फिरोज अख्तर को जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुई झड़प और गोलीबारी की घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह गोलीबारी की घटना 15 दिसंबर को बुनियादगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में थानाध्यक्ष और सहायक अवर निरीक्षक द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, जिससे अपराध नियंत्रण में उनकी असफलता स्पष्ट हुई।

    इस घटना की जांच वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्रा ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वजीरगंज से कराई थी, जिसमें घटना को गंभीर पाया गया। प्रारंभिक जांच के तथ्यों के आधार पर, आईजी ने थानाध्यक्ष और सहायक अवर निरीक्षक को निलंबित करने का निर्णय लिया।

    उल्लेखनीय है कि बुनियादगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते सरेआम गोलीबारी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ स्थानीय लोग भी घायल हुए थे।

    इस घटना को थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस अधिकारियों ने मूकदर्शक बनकर देखा, जिससे बदमाशों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी। आईजी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है।

    फायरिंग की जांच के लिए आईजी ने किया मुआयना

    जागरण संवाददाता, गयाजी। मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक क्षत्रनिल सिंह ने सोमवार को गया जिले के वजीरगंज का दौरा किया। यहां 15 दिसंबर को जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जानलेवा गोलीबारी की घटना हुई थी।

    आईजी के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा और नगर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुमार कौशल भी उपस्थित थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने आइजी को गोलीबारी की घटना की जानकारी दी। सभी पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आइजी ने घटनास्थल पर उपस्थित लोगों से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।